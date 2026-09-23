La experiencia de ir a un restaurante no depende únicamente de lo que llega al plato. La recepción, una recomendación acertada, la rapidez del servicio o la capacidad para resolver un inconveniente también pueden determinar si un cliente decide volver.

Ese es el enfoque de Masters of Service, competencia que busca reconocer las habilidades de quienes trabajan en la atención gastronómica en el Perú y que actualmente reúne a 620 participantes de 57 establecimientos.

La iniciativa es impulsada por Fundación Gastronomía Social, con el apoyo de Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley, y tiene una duración de 100 días.

¿Cómo se califica la atención de los restaurantes?

A diferencia de una competencia culinaria, Masters of Service no evalúa recetas, platos ni técnicas de cocina.

Una parte del puntaje proviene directamente de los clientes. Cada trabajador participante cuenta con un código QR, mediante el cual los comensales pueden valorar la atención recibida.

Hasta el último reporte disponible, se habían registrado 3.800 reconocimientos de clientes.

El sistema busca incorporar la experiencia real del consumidor dentro de la evaluación, aunque el resultado final no depende únicamente de estas calificaciones.

Trabajadores también responden pruebas de hospitalidad

El segundo componente de la competencia está relacionado con la capacitación.

Los participantes responden trivias desarrolladas por Fundación Gastronomía Social sobre atención y hospitalidad. Cada respuesta correcta permite sumar puntos tanto en la clasificación individual como en la correspondiente al restaurante.

Hasta el último corte, los concursantes habían respondido correctamente 183 mil preguntas, equivalentes a unas 1.500 horas de formación acumuladas, según los datos difundidos por la organización.

¿Qué restaurantes lideran Masters of Service?

La clasificación permanece abierta y puede cambiar conforme los trabajadores reciben nuevas evaluaciones y completan los desafíos de aprendizaje.

En el último corte disponible, Almacén Cevichería de Miraflores encabezaba el ranking, seguido por Restaurant Huaca Pucllana y Los Primos de San Juan.

Por ello, estas posiciones deben entenderse como resultados parciales y no como ganadores definitivos de la competencia.

Los 50 mejores pasarán a una etapa presencial

Una vez completados los 100 días de competencia, los 50 participantes con mayor puntaje individual clasificarán a una etapa presencial.

En esa fase serán evaluados por profesionales nacionales e internacionales especializados en servicio y hospitalidad. De allí saldrá el ganador o ganadora de Masters of Service 2026.

El premio principal será una pasantía profesional en Don Julio, restaurante ubicado en Buenos Aires, Argentina.

Don Julio ocupó el puesto 10 de The World’s 50 Best Restaurants en la edición 2025 y el tercer lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants de ese mismo año, según la ficha oficial de The 50 Best.

Restaurantes todavía pueden inscribirse

La convocatoria para incorporar nuevos restaurantes y emprendimientos gastronómicos estará abierta hasta el 15 de octubre de 2026.

Pueden participar establecimientos que tengan equipos de atención en sala. Según la convocatoria difundida, las inscripciones se canalizan mediante el correo mastersperu@gastronomia.social.

Los establecimientos que ingresen durante el periodo de convocatoria podrán registrar a sus trabajadores para competir durante el tiempo restante.

Una iniciativa para profesionalizar la hospitalidad

Masters of Service forma parte de La Magia de la Hospitalidad, programa regional orientado a la formación y empleabilidad dentro del sector gastronómico.

Desde 2023, la iniciativa reporta haber capacitado a más de 4.500 jóvenes en América Latina, facilitado más de 1.400 oportunidades laborales y desarrollado una red superior a 250 restaurantes aliados.

En Perú, el concurso fue presentado inicialmente con la meta de alcanzar hasta 1.200 trabajadores del sector, mientras que el corte más reciente reporta 620 participantes distribuidos en 57 establecimientos.