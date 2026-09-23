Arequipa se instaló en la final de vóley de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 tras derrotar a Puno por 3-0 en las semifinales. El equipo arequipeño se impuso con parciales de 25-19, 25-15 y 25-21.

El tercer set fue el más contundente, con una diferencia de 4 puntos. El primero y el segundo, Arequipa también se mantuvo al frente y cerró el marcador.

Con este resultado, Arequipa, representada por el Club Izarra, jugará la gran final y la disputa por la medalla de oro. Su rival en la final de este jueves 24 de septiembre saldrá del cruce entre Lima y Lima provincias.

Por ello, la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa celebró el triunfo y destacó la disciplina, el esfuerzo y el orgullo por la tierra que refleja esta victoria.

Cabe resaltar que la selección de la Ciudad Blanca irá en busca del bicampeonato.

Arequipa pasa a la final en vóley de Juegos Deportivos Nacionales 2026. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

Arequipa pasa a la final en vóley de Juegos Deportivos Nacionales 2026. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

Arequipa pasa a la final en vóley de Juegos Deportivos Nacionales 2026. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.