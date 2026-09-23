La delegación de Arequipa volvió a destacar ayer en los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026 al coronarse campeona absoluta en las categorías damas y varones de atletismo, disciplina que se ha convertido en la principal fuente de éxitos para la representación mistiana en el certamen que se desarrolla en Lima.

En total, Arequipa acumula 21 medallas en atletismo, de las cuales 19 corresponden al atletismo convencional y dos al paraatletismo. Estos resultados consolidan el desempeño de los deportistas arequipeños y mantienen a la delegación como protagonista de la competencia nacional.

PRESEAS EN TAEKWONDO

El taekwondo también aportó importantes preseas para Arequipa, con cinco medallas de oro y una de bronce. Subieron a lo más alto del podio Maricielo Valdivia, Ernesto León, Rosa Rufasto, Alex Lipa y Vitaly Corrales, mientras que Alessandro Medina consiguió la medalla de bronce.

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

Los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026 se desarrollan en Lima del 18 al 24 de septiembre. La delegación arequipeña está integrada por 187 personas, entre deportistas, integrantes del cuerpo técnico y personal logístico, y tiene como objetivo alcanzar el bicampeonato absoluto luego de conquistar el título en la edición anterior.