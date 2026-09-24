El ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, afirmó que la trata de personas constituye una forma de esclavitud y pidió fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales dedicadas a la explotación de personas.

El pronunciamiento se realizó durante la ceremonia por el duodécimo aniversario de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú (DIRITPTIM PNP).

“La trata de personas es esclavitud y tenemos que combatirla”, sostuvo Astudillo, según información difundida por el Ministerio del Interior.

Ministro pide inteligencia e investigación especializada

Astudillo señaló que enfrentar la trata de personas requiere inteligencia policial, investigación especializada y coordinación entre distintas instituciones del Estado.

Según el ministro, el objetivo no debe limitarse a rescatar a una víctima o detener a un integrante de una organización, sino identificar las estructuras que sostienen la explotación y llevar a sus responsables ante la justicia.

El Ministerio del Interior cuenta además con registros oficiales sobre trata de personas recopilados por las distintas unidades de la Policía Nacional, disponibles a través de su Plataforma Nacional de Datos Abiertos.

Trata de personas puede afectar a niños, mujeres y hombres

Durante su intervención, Astudillo remarcó que este delito puede afectar a mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes sometidos a diferentes formas de explotación.

“Trata de personas suena entendible, digerible, retóricamente, pero eso es esclavitud”, afirmó.

La Defensoría del Pueblo recordó este 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata de Personas, que entre enero y agosto de 2026 se registraron 2.000 denuncias por este delito en el país, de acuerdo con cifras oficiales citadas por la institución. La explotación sexual figura entre sus principales finalidades.

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Vínculos con minería ilegal y otras economías ilícitas

El ministro indicó que las redes de trata pueden operar vinculadas con otras economías ilegales, entre ellas la minería ilegal y el narcotráfico.

Estas actividades pueden generar demanda de mano de obra y aprovechar situaciones de vulnerabilidad para captar o explotar personas, según sostuvo el titular del Interior.

Astudillo pidió además reforzar la atención sobre comunidades amazónicas y andinas que pueden encontrarse expuestas a redes criminales asociadas con actividades ilícitas.

DIRITPTIM PNP cumple 12 años

El ministro destacó el papel de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP, unidad especializada en la investigación de estas modalidades delictivas.

“Dentro de la Policía, la Dirección de Investigación de Trata de Personas es la especialista y tenemos que reconocerlo”, señaló.

Astudillo sostuvo que el Estado debe continuar fortaleciendo las capacidades de las unidades encargadas de identificar redes, recoger evidencias y desarrollar investigaciones contra organizaciones dedicadas a la explotación.

🗨️ “La protección de las personas y la defensa de sus derechos fundamentales constituyen una responsabilidad permanente del Estado. Frente a estos delitos, esta tarea exige una respuesta firme y especializada para enfrentar a las redes criminales, proteger a las víctimas y… pic.twitter.com/YKHLyPoBSO — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 23, 2026

Reconocen a policías por investigaciones y búsqueda de desaparecidos

Durante la ceremonia también fueron reconocidos efectivos de la DIRITPTIM PNP por su participación en acciones relacionadas con búsqueda de personas desaparecidas, investigación de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

El reconocimiento incluyó además labores de prevención, sensibilización y cooperación con otras instituciones.

En la actividad participaron el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general de Policía Fredy López Mendoza; el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Jordán; y el director de la DIRITPTIM PNP, general PNP Glenn García Chávez, además de integrantes del alto mando policial.

Defensoría pide fortalecer protección de víctimas

En paralelo, la Defensoría del Pueblo exhortó al Estado a reforzar la prevención, investigación y sanción de la trata de personas, así como la atención y recuperación integral de las víctimas.

La institución puso especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes y pidió garantizar recursos para implementar la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030.

El Ministerio del Interior mantiene registros estadísticos oficiales sobre este delito hasta diciembre de 2025, con información recopilada a partir de reportes de unidades de la Policía Nacional.