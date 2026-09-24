Salir de casa, tomar un taxi, caminar hacia el trabajo o regresar después de una reunión son actividades cotidianas en las que pueden presentarse situaciones inesperadas.

De acuerdo con el Barómetro de Seguridad 2026 de Verisure, elaborado junto con Ipsos, el 67% de los limeños consultados manifiesta sentirse intranquilo al salir de casa, según información difundida por la empresa.

La percepción coincide con otros estudios recientes sobre la ciudad. Una encuesta de Ipsos realizada en agosto de 2026 encontró que el 71% de los residentes de Lima identifica la delincuencia y la inseguridad ciudadana entre los tres principales problemas de la capital.

1. Planificar el recorrido antes de salir

Revisar previamente la ruta puede ser especialmente útil cuando se trata de un trayecto desconocido o que se realizará durante horarios de menor circulación.

Jonathan Piperis, gerente de Operaciones de Verisure Perú, recomienda priorizar, cuando sea posible, vías principales y transitadas y evitar distracciones permanentes con el teléfono mientras se camina o espera un vehículo.

La finalidad es mantener atención suficiente sobre el entorno y detectar situaciones que resulten inusuales.

2. Verificar el taxi antes de subir

Cuando se solicita un vehículo mediante una aplicación, es recomendable comprobar que la placa, modelo y datos del conductor coincidan con la información mostrada en la plataforma.

También conviene evitar abordar vehículos distintos al solicitado o cuya identificación no pueda verificarse previamente.

Esta revisión toma pocos segundos y permite detectar diferencias antes de iniciar el recorrido.

3. Compartir el recorrido con una persona de confianza

Informar a un familiar o amigo sobre el destino y, cuando resulte necesario, compartir la ubicación en tiempo real puede facilitar que otra persona conozca el trayecto.

Esta práctica puede ser especialmente útil durante recorridos nocturnos, viajes prolongados o desplazamientos por zonas poco conocidas.

También es recomendable avisar cuando se llega al destino para cerrar el seguimiento.

4. Mantener el celular disponible para emergencias

Contar con suficiente batería puede resultar importante si se necesita solicitar ayuda, comunicarse con otra persona o utilizar funciones de ubicación.

Una batería portátil puede ser una alternativa para trayectos largos.

El especialista también señala que algunas aplicaciones incorporan herramientas de seguimiento y botones de emergencia. En el caso de My Verisure, disponible para clientes de la compañía, las funciones “Acompáñame” y “Guardián” permiten activar mecanismos de ubicación y asistencia, según información de la empresa.

Estas herramientas comerciales complementan, pero no sustituyen, las medidas generales de prevención ni los servicios públicos de emergencia.

5. Evitar distracciones en zonas poco transitadas

Caminar mirando permanentemente el celular o utilizar audífonos a un volumen que impida percibir lo que sucede alrededor puede reducir la capacidad de reacción.

Piperis recomienda prestar especial atención en calles poco iluminadas, paraderos o lugares con baja circulación de personas.

“La prevención no significa vivir con miedo, sino incorporar pequeños hábitos que nos permitan estar más atentos y preparados”, señala.

La inseguridad sigue entre las principales preocupaciones en Lima

El problema no se limita a una percepción aislada. El estudio de Ipsos realizado en agosto encontró que la delincuencia y la inseguridad encabezan ampliamente las preocupaciones sobre Lima, por delante de la corrupción municipal y el tráfico vehicular.

La encuesta fue realizada a 505 residentes mayores de 18 años de la provincia de Lima, mediante entrevistas presenciales en hogares, con un margen de error de ±4,4 puntos porcentuales.

En ese contexto, las recomendaciones de prevención buscan reducir situaciones de exposición durante los desplazamientos cotidianos, sin implicar que puedan eliminar completamente los riesgos asociados a la delincuencia.