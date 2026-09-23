Un incendio de consideración se registró en el tercer piso de un inmueble ubicado en el kilómetro 35 de la avenida Túpac Amaru, en la zona de Chocas, distrito de Carabayllo.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú registró la emergencia a las 12:46 p. m. del 22 de septiembre de 2026 y la clasificó como un incendio estructural en una vivienda de material noble.

Vecinos alertaron sobre personas atrapadas

Durante el siniestro, una intensa humareda salía desde uno de los niveles superiores del inmueble, mientras vecinos y testigos alertaban sobre la presencia de personas en el interior.

De acuerdo con la versión recogida en la zona, algunos ocupantes lanzaron objetos hacia la calle para llamar la atención y pedir ayuda.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo General de Bomberos, una ambulancia y efectivos de la Policía Nacional del Perú. El sistema de emergencias de Bomberos reportó el desplazamiento de al menos dos máquinas y una ambulancia.

Jóvenes fueron evacuados del inmueble

Los equipos de emergencia realizaron labores de evacuación para retirar a las personas que permanecían en las habitaciones afectadas por el fuego.

Durante el rescate, un hombre tuvo que ser evacuado en una silla de ruedas.

Según la información proporcionada, entre las personas retiradas del inmueble había menores y mayores de edad, quienes posteriormente fueron trasladados a la comisaría El Progreso para las diligencias correspondientes.

Vecinos aseguran que funcionaba como centro de rehabilitación

Residentes del sector señalaron que en el inmueble funcionaba un supuesto centro de rehabilitación para personas con adicciones.

Sin embargo, esta condición y la eventual falta de permisos de funcionamiento deberán ser determinadas por la Municipalidad de Carabayllo y las entidades competentes.

Una mujer vinculada al inmueble indicó que desconocía que hubiera personas dentro de la propiedad en el momento del incendio, según el reporte recogido tras la emergencia.

Policía y municipio investigan condiciones del local

Los agentes de la comisaría El Progreso recogieron testimonios de las personas relacionadas con el inmueble para establecer las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.

La fiscalización municipal también deberá verificar si el predio contaba con autorización para desarrollar actividades de rehabilitación o albergar personas.

Las autoridades podrán determinar, a partir de esas diligencias, si existen infracciones administrativas o posibles responsabilidades penales.

Peritos determinarán la causa del incendio

La causa del fuego todavía no ha sido establecida.

El Ministerio Público y los peritos correspondientes deberán realizar una inspección de la estructura y recopilar evidencias para determinar dónde se inició el incendio y qué lo originó.

También deberá establecerse el nivel de daños materiales y el estado de salud de las personas que fueron evacuadas.