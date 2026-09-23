Más de 35 teléfonos celulares, chips, sustancias ilícitas y armas blancas fueron encontrados durante una requisa ejecutada esta madrugada en el establecimiento penitenciario Ancón I, en Lima.

La intervención estuvo dirigida por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal penitenciario.

🔴 #Ahora | La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) dirige un operativo en el penal Ancón I, en coordinación con la PNP.



Se allanaron celdas y áreas comunes, donde se encontraron más de 35 celulares, además de drogas y armas blancas, en espacios… pic.twitter.com/wEUxVCqtfT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 23, 2026

Celulares estaban ocultos en diferentes ambientes

Durante el operativo, fiscales y agentes inspeccionaron celdas, dormitorios, pasadizos y otras áreas de uso común relacionadas con internos vinculados a investigaciones por organizaciones criminales.

Según la información preliminar, varios teléfonos fueron encontrados ocultos en distintos espacios del penal. Los reportes indican que la requisa permitió decomisar más de 35 equipos, además de drogas y objetos punzocortantes.

Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia, revisar la información almacenada y establecer si fueron utilizados para mantener comunicaciones vinculadas con investigaciones fiscales en curso.

Fiscalía investiga posible uso de celulares para delitos

Uno de los principales objetivos de este tipo de requisas es impedir que teléfonos ingresados clandestinamente sean utilizados para mantener contacto con personas en el exterior o coordinar actividades ilícitas.

Las autoridades investigan de forma recurrente el uso de equipos de comunicación desde establecimientos penitenciarios para delitos como extorsión, amenazas y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

La Fiscalía deberá determinar qué internos tenían acceso a los objetos incautados y si la información recuperada de los celulares guarda relación con investigaciones abiertas.

Ancón I está entre los penales sometidos a mayores controles

Ancón I forma parte del grupo de establecimientos penitenciarios en los que el Gobierno ha intensificado los operativos de seguridad durante septiembre.

El pasado 17 de septiembre se realizó una requisa simultánea en Ancón I, Miguel Castro Castro, El Milagro, Challapalca y Cochamarca, con participación de más de 500 agentes penitenciarios, policías y fiscales. En esa intervención también se encontraron celulares, drogas, equipos electrónicos y objetos punzocortantes.

El INPE informó además que durante las últimas semanas ha reforzado las revisiones ordinarias y los operativos extraordinarios en penales sometidos a medidas especiales de seguridad.

Buscan impedir coordinación de delitos desde las cárceles

Las acciones forman parte de una estrategia de control destinada a reducir el ingreso y utilización de dispositivos prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios.

En las requisas participan equipos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional y el Ministerio Público, dependiendo de las características de cada operativo.

La información obtenida de los teléfonos hallados en Ancón I podría servir para ampliar investigaciones existentes o abrir nuevas diligencias si se detectan comunicaciones relacionadas con hechos delictivos.