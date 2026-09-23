La empresaria y candidata a teniente alcaldesa de El Tambo por Renovación Popular, Silvia Molina Cerrón, reafirmó su respaldo a la candidatura de Dimas Aliaga Castro como la mejor opción para ocupar la gobernación regional.

“Junín necesita un liderazgo firme y de resultados, no improvisación. Dimas Aliaga ya ha demostrado como alcalde de Huancayo su capacidad para concretar obras de envergadura y articular el presupuesto regional en beneficio de la población. Estamos convencidos de que, con la camiseta de Renovación Popular y bajo un verdadero plan técnico, es la persona idónea para dirigir los destinos de nuestra región», afirmó Silvia Molina.

“De la mano con el Gobierno Regional resolveremos los problemas estructurales del distrito”, añadió Molina.