Un niño de 12 años falleció en un trágico accidente de tránsito registrado en las últimas horas en el asentamiento humano 12 de Octubre, ubicado en el sector de Nuevo Progreso, en el distrito chalaco de Ventanilla.

De acuerdo con vecinos consultados por RPP, el menor descendía a gran velocidad por una pendiente en su bicicleta cuando, aparentemente, los frenos habrían presentado una falla.

Ante la falla, el menor perdió el control de la bicicleta y terminó impactando contra el costado de un automóvil. Según las versiones recogidas, durante el trayecto estuvo a punto de atropellar a una vecina que cruzaba la vía.

“El niño no podía frenar la bicicleta. La señora, la otra vecina, dijo que casi la atropella el niño. Con su bicicleta venía, casi la atropella. (...) El niñito venía con toda la velocidad de arriba, porque ya no podía frenar la bicicleta”, declaró un residente a dicho medio.

Vecinos de la zona señalaron que el menor falleció pocos minutos después del violento accidente.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes. En tanto, el conductor del automóvil involucrado fue trasladado a la comisaría del sector, donde brindará su declaración sobre lo ocurrido.

Los familiares señalaron que el menor era el cuarto y último de cuatro hermanos, quienes hoy afrontan su partida con profundo pesar.