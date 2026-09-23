Las lluvias intensas en las provincias de Camaná e Islay incrementaron hasta siete veces la cantidad de emergencias reportadas ante la Sociedad Eléctrica de Arequipa Local (Seal), así lo informó su gerente general, Markpool De Taboada, durante un simulacro realizado en un poste de media tensión, ubicado a un costado de la torrentera Los Incas, entre el Terrapuerto el Centro Comercio Paseo Central.

En Camaná se alcanzaron picos de 120 incidentes diarios, mientras que en Islay la cifra llegó hasta los 140, cuando las incidencias diarias normales llegan a los 20. En cuanto a la provincia de Arequipa, estas incidencias se disparan durante las primeras semanas de la temporada de lluvias.

Por su parte, el gerente de Operaciones de Seal, Henry Poma, señaló que a lo largo de las torrenteras de Arequipa se sitúan entre 500 a 600 postes, de los cuales entre 20 y 30 fueron reforzados debido a que sus bases se encontraban debilitadas.

En otro punto, De Taboada señaló que desde julio la incidencia de choques de vehículos contra postes eléctricos se incrementó, registrándose al menos un caso a la semana.