La mochila estaba lista y su hijo de apenas tres años ya estaba cambiado y peinado para asistir al jardín. Sin embargo, cuando su padre, Mario Arturo Venegas Gutiérrez, abrió el portón de la cochera para sacar el vehículo en el que lo llevaría a clases, una ráfaga de disparos rompió la rutina de la mañana, antes de que sacara el vehículo.

Varios proyectiles impactaron contra el hombre de 44 años, quien resultó gravemente herido y falleció mientras era trasladado por sus familiares al hospital Edmundo Escomel de EsSalud en su propio vehículo.

La Policía inició las investigaciones para identificar a los dos pistoleros responsables del ataque, que tendría como móvil un presunto ajuste de cuentas. El atentado ocurrió minutos después de las 8:30 horas en la cuarta cuadra de la calle Brasil, en el pueblo joven Miguel Grau, distrito de Paucarpata.

Según informó el jefe de la Región Policial Arequipa, general Antonio La Madrid, los sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y esperaron que la víctima abriera la cochera para atacarla. Uno de ellos realizó 11 disparos antes de huir junto a su cómplice hacia el distrito Mariano Melgar, siguió por la calles del distrito de Miraflores y luego por Alto Selva Alegre.

SICARIOS ESPERARON A VÍCTIMA

Los atacantes habrían permanecido cerca de media hora en la zona, recorriendo las calles y vigilando la salida de Venegas hasta concretar el atentado cuando se abrió el portón. Frente al inmueble funciona una feria y los comerciantes señalaron que, en un primer momento, confundieron las detonaciones con el estallido de cohetecillos.

No obstante, Venegas había quedado gravemente herido tras recibir al menos cuatro de los once disparos efectuados por los sicarios, varios de ellos en la cabeza.

Entre gritos y escenas de desesperación, sus familiares intentaron socorrerlo de inmediato. Sacaron el automóvil blanco en el que la víctima iba a llevar a su hijo al colegio y lo colocaron en el asiento posterior para trasladarlo al hospital Edmundo Escomel. Pese a los esfuerzos, llegó sin vida al establecimiento de EsSalud.

Una mujer se hizo cargo del menor que, sin comprender lo ocurrido, fue llevado a clases. Horas después, la familia tendría que afrontar la dolorosa realidad de que el niño presenció el asesinato de su padre.“Todas las mañanas mi hermano tenía la misma rutina para llevar a mi sobrino al colegio. Felizmente mi sobrino no ha resultado herido, pero ha visto morir a su padre”, relató Ragendra Venegas, hermana de la víctima.

HIPÓTESIS DE LA POLICÍA

El hecho de que los atacantes conocieran sus movimientos hizo surgir dudas entre los familiares sobre si los responsables seguían de cerca sus horarios. Sin embargo, Ragendra aseguró desconocer si su hermano mantenía problemas con terceros. “Lo que pido es que se identifique y capture a los asesinos”, manifestó la mujer, quien comentó que Venegas trabajó en Bolivia, aunque evitó referirse a antecedentes vinculados a actividades ilícitas.

El general La Madrid indicó que Venegas había estado en prisión y registraba antecedentes policiales por robo agravado y hurto de autopartes. Se encontraba en libertad desde inicios de año y, en ese contexto, los investigadores analizan si el crimen estaría relacionado con una disputa entre delincuentes.

No obstante, el jefe policial precisó que las diligencias continuarán para determinar el verdadero móvil del homicidio y una posible conexión con alguna organización criminal.

Hasta el cierre de esta edición tampoco se había establecido la identidad ni la nacionalidad de los atacantes. Sin embargo, las cámaras de seguridad instaladas por la Municipalidad de Paucarpata registraron la huida de los delincuentes. Con estas imágenes, la Policía reconstruye la ruta de escape para identificar la motocicleta utilizada en el atentado y, a partir de ello, ubicar y capturar a los responsables.

DETENCIÓN

Un documentos de la PNP reveló que la madrugada del 22 de junio del 2022, Mario Venegas fue detenido en las inmediaciones de las avenidas Brasil con Miguel Grau, en Paucarpata, mientras conducía un auto gris.

Al consultar su nombre con la base de datos de la PNP, arrojó que tenía una orden de captura expedida por el tercer juzgado penal, quedando detenido y puesto a disposición de la autoridad.