El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), Luis Alemán Nakamine, asumió como director encargado del Liceo Naval Almirante Guise y dispuso medidas inmediatas para reforzar la protección de los estudiantes y garantizar la continuidad académica, tras el grave caso de violencia contra un alumno.

Alemán, designado mediante la Resolución Ministerial 576-2026-MINEDU, llegó al colegio, en San Borja, acompañado de la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce. Ambos se reunieron con directivos y docentes para coordinar las primeras acciones.

El funcionario anunció una aplicación más estricta del protocolo de convivencia, la suspensión de actividades externas y que el uso del uniforme escolar será opcional hasta este viernes. “Haremos un corte de gestión para obtener información documentada y precisa ”, enfatizó el viceministro.

También dispuso reuniones con responsables de cada área para revisar, entre otros aspectos, las medidas adoptadas frente a las denuncias.

Ponce informó que un comité de padres solicitó conocer información sobre docentes, contratos, horarios, cámaras de seguridad y protocolos vigentes.

CONDENAS

En paralelo, Jorge Petrozzi, abogado de la familia del estudiante, sostuvo que los adultos que estuvieron en el bus durante la agresión podrían afrontar hasta 30 años de prisión si se determina que tenían el deber de impedirla.

“Es una omisión criminal y la consecuencia de ello de acuerdo a nuestro Código Penal es que reciben la pena del delito cometido por las personas quienes ellos evitaron custodiar o impedir que realizaran el hecho punible”, señaló.