Perú tendrá tres representantes en la final regional de TCS Codificadas 2026, competencia de programación dirigida a mujeres de distintos países de América Latina. Alejandra Astocondor, Tatiana Medalith Paucar y Rosario Lizeth Quispe competirán el próximo 5 de octubre, según información de Tata Consultancy Services (TCS).

Astocondor y Paucar son estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), mientras que Quispe estudia en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Las tres avanzaron hasta la instancia regional del certamen tras superar las etapas previas de clasificación.

¿Qué es TCS Codificadas?

TCS Codificadas es una iniciativa regional de Tata Consultancy Services que busca promover la participación de mujeres en programación y tecnología mediante competencias, actividades de aprendizaje y espacios de conexión profesional.

La edición de 2026 corresponde a la segunda convocatoria del torneo. En 2025 participaron más de 4.700 mujeres de 16 países, de acuerdo con información difundida sobre la competencia. La peruana Rosangel Bullon obtuvo el primer lugar de la categoría ProCoder en aquella edición, dato que también figura en la página oficial de Codificadas.

Rosario Lizeth Quispe, una de las tres finalistas peruanas de este año, también aparece entre las participantes destacadas de 2025: ocupó el cuarto lugar en la clasificación de ProCoder publicada por la organización.

Mujeres siguen siendo minoría en carreras STEM en Perú

La clasificación ocurre en un escenario en el que persiste una brecha de género en las carreras vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

En junio de 2026, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que apenas el 28,5% de los estudiantes de carreras STEM en Perú son mujeres, mientras que su participación en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt) alcanza el 34,5%.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) también reportó en febrero de 2026 que las mujeres representaban el 34,5% de los investigadores registrados en Renacyt —4.647 científicas— y situó en alrededor del 29% su participación entre estudiantes universitarios de carreras STEM.

La diferencia de participación no es exclusiva de Perú. La UNESCO señala que las mujeres representan actualmente alrededor del 35% de las personas graduadas en carreras STEM a escala mundial y menciona entre las barreras los estereotipos de género y el acceso desigual a oportunidades educativas.

Final de TCS Codificadas será el 5 de octubre

Las tres representantes peruanas competirán en la final regional el 5 de octubre de 2026, donde deberán resolver desafíos relacionados con programación y tecnología. El documento difundido por TCS no precisa la sede de la final ni el número total de competidoras clasificadas para esta instancia.

“Esta realidad se conecta con una brecha global”, señala Lorena Rojas, country head de TCS Perú, al referirse a la baja participación femenina en las áreas STEM y a la necesidad de generar espacios que acerquen a más jóvenes a las carreras tecnológicas.

La clasificación de Astocondor, Paucar y Quispe coloca nuevamente a participantes peruanas en una competencia regional que busca ampliar la presencia femenina en programación.