El candidato a la alcaldía de Quequeña por Fuerza Arequipeña, Richard Calvo Ramos, anunció que priorizará atender el saneamiento físico-legal y el abastecimiento de agua en Quebrada Honda, además de impulsar un parque industrial, mejorar la seguridad y fortalecer el turismo en el distrito.

¿Cuál sería su principal prioridad si llega a la alcaldía?

Tenemos dos grandes sectores que atender: el pueblo tradicional y Quebrada Honda, cada uno con problemas diferentes. En Quebrada Honda las prioridades son el saneamiento físico-legal y el agua. Son aproximadamente 18 años que esa población no tiene acceso adecuado al agua y termina pagando uno de los costos más altos por este servicio.

¿Qué alternativas plantea para solucionar el problema del agua?

En el corto plazo vamos a adquirir otra cisterna y un sistema que permita llevar el agua directamente a los rotoplas de las familias, para reducir los costos. A mediano plazo hemos identificado cuatro posibles puntos de agua subterránea, dos en Rosa Chávez y dos en la zona agroindustrial. Estamos realizando pruebas preliminares y coordinando con la Autoridad Nacional del Agua para determinar la disponibilidad y posibilidad de uso para consumo humano. Si los estudios confirman que existe suficiente recurso, planteamos construir una planta de tratamiento y un reservorio para llevar agua a los hogares. Nuestro objetivo sería hacerlo en un plazo máximo de dos años.

¿Qué se está haciendo para resolver el saneamiento físico-legal de Quebrada Honda?

Ya hemos avanzado en el cambio de condición de determinados terrenos de aporte para que estén a nombre de la municipalidad y así puedan ejecutarse obras. Hemos realizado obras en el sector 8 y la plaza de Peregrinos de Chapi. Además, estamos trabajando para cambiar la condición de aproximadamente 80 zonas de aporte.

¿Cómo se puede evitar que continúen las invasiones de terrenos?

La legislación se ha vuelto más drástica frente a las ocupaciones informales. Pero también consideramos importante que la población de Quebrada Honda se involucre en el desarrollo de su zona y en la protección de los terrenos.

¿Qué propuesta tiene para generar empleo?

Existe un terreno extenso en la zona de La Rinconada y estamos planteando trabajar con la Gerencia Regional de Producción y el Ministerio de la Producción para impulsar allí un parque industrial. La idea es generar condiciones para que los emprendedores que existen en el distrito puedan crecer y crear puestos de trabajo. También estamos desarrollando iniciativas de crianza de cuyes en Quebrada Honda.

¿Qué propone para mejorar el transporte?

Estamos evaluando mejorar y adoquinar una vía carrozable para generar mejores condiciones de acceso y evitar que el transporte tenga como argumento el deterioro de sus vehículos. También debemos hacer cumplir los contratos y las condiciones de servicio existentes.

¿Con qué presupuesto cuenta el distrito para ejecutar estas propuestas?

Tenemos aproximadamente ocho millones de soles al año, debido al crecimiento de la población. Además, contamos con un mecanismo de Obras por Impuestos que puede alcanzar hasta 22 millones de soles. Pero también tenemos que trabajar con expedientes técnicos y gestionar recursos ante los ministerios.

¿Cómo se puede aprovechar para impulsar el turismo?

Quequeña tiene una campiña importante, petroglifos como los de Gallalopo, una zona agrícola, una plaza colonial y la iglesia San José. Tenemos elementos históricos y culturales que pueden convertirse en atractivos turísticos. En los últimos años hemos destinado presupuesto al sector y contratado profesionales en turismo para trabajar en esa área.