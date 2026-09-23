En Cusco se logró la inscripción registral de 55 ambulancias destinadas a la atención de emergencias, como resultado del trabajo articulado con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que permitió superar las observaciones registrales y avanzar en la formalización del parque automotor de salud de la región.

De esta manera, dicha medida permitirá que las unidades de salud cuenten con identificación jurídica y patrimonial, condición necesaria para continuar con los trámites administrativos correspondientes, entre ellos la obtención de sus respectivas placas ante la entidad competente.

La inscripción de las ambulancias responde a las gestiones impulsadas ante la Zona Registral N.° X - Sunarp, institución que constituyó una mesa técnica de trabajo con la entidad regional para identificar los obstáculos que impedían la inmatriculación de las unidades y establecer las acciones necesarias para su superación.

“Cada ambulancia representa una posibilidad de atención para una familia que enfrenta una emergencia. Por eso, nuestra responsabilidad es asegurar que los bienes públicos estén formalizados, identificados y al servicio de la población”, sostuvo el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

Las ambulancias fueron adquiridas a través del Certificado de Inversión Pública Regional y Local emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de las funciones vinculadas a la atención de emergencias de la región.

Cabe indicar que la mesa técnica entre el Gobierno Regional y la Sunarp permitió revisar las observaciones registrales existentes y establecer una ruta de trabajo para su subsanación. Luego de un proceso de evaluación registral, la entidad registral concretó la inscripción de las 55 ambulancias a favor de las provincias y distritos de la región.