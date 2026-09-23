En Cusco dio inicio la ejecución de la sede de contingencia del Colegio Nacional de Ciencias, una infraestructura temporal que permitirá garantizar la continuidad de las actividades académicas durante la construcción de la nueva sede educativa del colegio más antiguo de la región imperial.

Dicho proyecto, contempla una inversión superior a los 54.9 millones de soles y beneficiará directamente a 2 627 estudiantes; entre ellos, 852 del nivel primario, 1 503 de secundaria y 272 de Educación Básica Alternativa.

La sede de contingencia se construirá en el terreno ubicado en la avenida Huayruropato, distrito de Wanchaq, en un área perteneciente al Gobierno Regional Cusco. Contará con 37 aulas, distribuidas en 12 ambientes para el nivel primario y 25 para secundaria.

Asimismo, el proyecto contempla laboratorios, aula de innovación pedagógica, biblioteca, ambientes para alimentación, depósitos, servicios higiénicos y espacios administrativos, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 195 días calendario, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, mediante un convenio de inversión suscrito entre la actual gestión regional y el Banco de Crédito del Perú, entidad privada encargada del financiamiento del proyecto.

Las obras de ejecución estarán a cargo del Consorcio CIE Ciencias.

“La educación no puede detenerse. Cada aula que construimos representa una oportunidad para nuestros estudiantes y una apuesta por el futuro de la región. No estamos aquí para anunciar promesas. Estamos aquí para iniciar una obra. Las decisiones públicas deben convertirse en resultados”, enfatizó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

DATO:

- Cabe indicar, que la infraestructura de contingencia forma parte del proyecto ‘Mejoramiento del servicio de educación de la institución educativa Ciencias’, con una inversión superior a los 248.6 millones de soles con un plazo de ejecución de 1 080 días calendario.