El último lunes, las autoridades sanitarias de Cusco informaron que todos los pacientes derivados de una intoxicación masiva ocurrida en un centro educativo de la región, se hallaban fuera de peligro.

De acuerdo con la información preliminar, alrededor de 200 personas consumieron alimentos durante el almuerzo del pasado viernes en la institución educativa Tomasa Tito de la provincia cusqueña de Acomayo.

Posteriormente, algunos estudiantes y docentes presentaron principalmente dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y deshidratación. Se informó que Salud Cusco ha atendido 26 pacientes: 17 permanecen hospitalizados en Acomayo y nueve fueron referidos a establecimientos de mayor capacidad resolutiva.

Todos los pacientes atendidos se encuentran estables y fuera de peligro. Los equipos de Epidemiología y Salud Ambiental de la Geresa Cusco vienen realizando la investigación correspondiente para determinar el alimento involucrado y la causa de este evento.

Según información preliminar, los estudiantes y docentes habrían consumido pollo enlatado, posiblemente del programa ‘Wasi Mikuna’ del Gobierno. Las autoridades de orden indagan los productos almacenados.