La directora de la Red de Salud Valle del Mantaro, Nancy Luz Baquerizo Inga, denunció ser víctima de amenazas de muerte y presunta extorsión por parte de desconocidos que aseguran vigilar su vivienda y conocer los movimientos de sus familiares.

Según relató la funcionaria, los sujetos se comunicaron con ella a través de WhatsApp y le enviaron mensajes intimidatorios que incluían información personal, imágenes de su domicilio y detalles sobre la rutina de su esposo e hijas, incluso los lugares donde estudian las menores.

Los remitentes, quienes se identificaron como integrantes de un grupo denominado “Los Michis del Cono Norte”, le exigieron realizar un pago mensual bajo amenazas contra su integridad y la de sus seres queridos.

Enviaron imágenes de armas y vigilarían su vivienda

Para reforzar las amenazas, los desconocidos adjuntaron fotografías de armas y un video en el que aparece un arma con proyectiles, utilizado como elemento intimidatorio.

Los mensajes también advertían a la funcionaria que conocían sus desplazamientos y los de su familia, situación que incrementó su preocupación por la seguridad de sus seres queridos.

Ante lo ocurrido, Baquerizo revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de su vivienda y de inmuebles vecinos. Según manifestó, encontró imágenes de personas que aparentemente estarían vigilando su domicilio.

La directora señaló que entregará este material a la Policía Nacional para contribuir con la identificación de los responsables.

“Estoy muy preocupada, pero presentaré la denuncia hoy mismo”, expresó la funcionaria al dar a conocer las amenazas recibidas.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades, que deberán determinar la identidad de los remitentes y establecer si las personas registradas por las cámaras de vigilancia están vinculadas con las amenazas y la presunta extorsión.