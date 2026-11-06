William Estiben Acevedo Hernández (29), el ciudadano colombiano que sobrevivió al ataque de los sicarios que acabaron con la vida de su compatriota Juan Daniel Salazar Grajales (32), permanecerá internado en el hospital Honorio Delgado entre tres y cuatro días bajo custodia policial.

El extranjero recibió dos impactos de bala durante la balacera ocurrida la tarde del jueves en la avenida Prolongación Los Incas, en el Cercado de Arequipa, donde Juan Salazar falleció acribillado tras ser interceptados por miembros de la organización ‘Los Alemanes’ quienes los siguieron desde Mariano Melgar.

El subdirector del hospital Honorio Delgado Espinoza, José Tanco, informó que el herido se encuentra fuera de peligro, debido a que los proyectiles atravesaron su cuerpo sin comprometer órganos vitales ni vasos sanguíneos importantes Una de las balas ingresó por la región cercana a la clavícula y salió por la escápula, mientras que la segunda atravesó la parte baja del abdomen y salió por la región lumbar. Aunque ambas heridas provocaron sangrado, ninguna causó lesiones internas de gravedad.

“Ha tenido mucha suerte”, sostuvo el médico, al explicar que resulta poco frecuente que dos proyectiles atraviesen el tórax y el abdomen sin ocasionar daños en órganos vitales.

Tras permanecer en Trauma Shock, fue evaluado por especialistas y esta mañana fue derivado a la sala de observación.