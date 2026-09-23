La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó este miércoles su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026 a 2,9%, una décima por encima de su estimación anterior de 2,8%.

La mejora responde a una mayor resistencia de la actividad económica frente al impacto de la guerra en Oriente Medio y al fuerte dinamismo de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, el crecimiento global seguirá por debajo del 3,4% registrado en 2025.

“El crecimiento mundial ha resistido mejor de lo esperado”, resumió la OCDE en su informe intermedio de septiembre, aunque advirtió que los colchones que ayudaron a absorber el impacto energético se están reduciendo y que la inflación continúa ejerciendo presión sobre hogares y empresas.

La inteligencia artificial sostiene inversión y comercio

La OCDE atribuye parte de la resistencia de la economía mundial a la continuidad de las inversiones relacionadas con inteligencia artificial, que siguen impulsando la producción, el comercio y la actividad económica.

A ello se suman las medidas de apoyo de los gobiernos, el uso de rutas y fuentes alternativas de suministro energético, la liberación de reservas estratégicas de petróleo y un aumento de la producción fuera de los países del Golfo.

Para 2027, el organismo proyecta un crecimiento mundial de 3%, una décima menos de lo estimado anteriormente. La recuperación dependería, entre otros factores, de una moderación progresiva de los precios energéticos.

Guerra en Oriente Medio mantiene elevada la incertidumbre

La OCDE advierte que el escenario económico sigue estrechamente condicionado por la evolución del conflicto en Oriente Medio, que ha afectado los mercados de petróleo, gas y fertilizantes.

La organización considera que una prolongación de las interrupciones en el suministro energético podría volver a presionar al alza los precios, reducir el poder adquisitivo de los hogares y debilitar el crecimiento.

La inflación del conjunto del G20 se ubicaría en 4,1% en 2026 y descendería a 3,6% en 2027, según las nuevas proyecciones. La OCDE señala que varios bancos centrales han endurecido su política monetaria desde marzo, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo.

Estados Unidos mejora y China desacelera

Entre las principales economías, la OCDE elevó su previsión de crecimiento para Estados Unidos a 2,2% en 2026, antes de una moderación a 2,1% en 2027.

Para China, la organización proyecta un crecimiento de 4,5% este año y de 4,2% el próximo, mientras que la zona euro avanzaría 1% tanto en 2026 como en 2027.

Dentro de Europa, Alemania aparece entre las economías con mejores revisiones, mientras Francia enfrenta un panorama más débil.

México y Brasil muestran mayor resistencia en América Latina

En América Latina, México crecería 1,5% en 2026 y 1,8% en 2027, apoyado por la producción relacionada con tecnología y el efecto rezagado de tasas de interés más bajas.

La OCDE también prevé que Brasil mantenga una expansión relativamente estable, mientras Argentina continuaría atravesando un proceso de desaceleración, aunque con una reducción progresiva de la inflación.

Para Argentina, el informe anticipa que continuará la desinflación pese a las presiones derivadas de los costos de energía y fertilizantes.

El Niño podría elevar los precios de los alimentos

Además de los riesgos geopolíticos, la OCDE advierte sobre la posibilidad de un El Niño muy fuerte hacia finales de 2026.

El organismo cita estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que asignan una probabilidad de 95% a un episodio muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026.

Un evento de esa magnitud podría afectar la producción agrícola en algunas regiones y elevar los precios internacionales de los alimentos, especialmente si coincide con nuevas interrupciones en el suministro de fertilizantes provenientes del Golfo.

La OCDE advierte que América Latina, África y Asia-Pacífico figuran entre las regiones más expuestas a una eventual caída de la producción agrícola bajo ese escenario. En una simulación, el organismo contempla precios de alimentos hasta 10% superiores en 2027 frente a su escenario base.