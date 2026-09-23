El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron el martes 22 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se trató del primer encuentro entre ambos desde que Rodríguez asumió la conducción de Venezuela en enero de 2026, después de que fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro durante una operación militar.

Delcy Rodríguez califica de “histórica” la reunión

Tras el encuentro, Rodríguez afirmó en Telegram que la reunión representó un paso “histórico” para fortalecer las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

La mandataria señaló que conversaron sobre una agenda de cooperación en áreas como energía, minería y seguridad, y sostuvo que ambos países deben encauzar su relación mediante el diálogo.

La Casa Blanca confirmó la reunión, aunque no difundió un comunicado detallado sobre acuerdos concretos alcanzados durante el encuentro.

Rubio, Bessent, Wiles y Miller participaron en la reunión

Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y Stephen Miller, asesor presidencial y subjefe de gabinete para políticas.

El encuentro tuvo lugar durante una recepción ofrecida por Trump a líderes internacionales que participan en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas.

Reuters describió la cita como un encuentro breve al margen de la agenda formal, sin acceso de la prensa.

Venezuela busca acuerdos de energía, deuda y minería

La delegación venezolana que acompaña a Rodríguez en Nueva York mantiene conversaciones con funcionarios estadounidenses, organismos multilaterales y empresas sobre energía, minería, reestructuración de deuda y financiamiento.

Reuters informó que la comitiva incluye al vicepresidente del área económica, autoridades del sector petrolero y representantes de la estatal PDVSA.

El objetivo de esas reuniones, según fuentes citadas por Reuters, es mejorar las condiciones para captar inversiones y recuperar acceso a activos y fuentes de financiamiento internacional.

Rodríguez se reunió con FMI, Banco Mundial y BID

Antes de su encuentro con Trump, Delcy Rodríguez sostuvo reuniones con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

También se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con quien abordó reformas económicas, reestructuración de deuda, derechos humanos, diálogo político y el camino hacia una democracia plena, según informó la ONU.

Relación entre Washington y Caracas entra en una nueva etapa

Trump ha desarrollado una relación de trabajo con Rodríguez desde la salida de Maduro del poder. Reuters señala que sectores de la oposición venezolana critican que Washington haya priorizado acuerdos energéticos y económicos mientras siguen reclamando elecciones libres.

Más de 50 manifestantes se concentraron el martes frente a la sede de Naciones Unidas para exigir elecciones y cuestionar la presencia de Rodríguez en Nueva York.

Durante su discurso ante la Asamblea General, Trump también reivindicó la operación de enero contra Maduro y presentó sus acuerdos petroleros con Caracas como parte de su estrategia para reforzar los intereses estadounidenses en Venezuela.

Maduro continúa detenido en Estados Unidos

Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York mientras enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. El proceso judicial continúa y las acusaciones deberán resolverse en los tribunales estadounidenses.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el Gobierno de Maduro, asumió como presidenta interina tras su captura.

Su viaje a Nueva York es el primero que realiza a Estados Unidos desde que asumió el cargo y marca una etapa de mayor acercamiento diplomático entre Caracas y Washington.