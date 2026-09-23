Un incendio forestal registrado en la zona de Puquio, en Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, afectó más de cinco hectáreas de pastizales y cultivos. El siniestro comenzó alrededor de las 2 de la tarde del lunes 21 de setiembre y fue controlado horas después por los propios comuneros.

Las llamas alcanzaron plantaciones de palta Hass y Fuerte, café, plátano y caña, generando pérdidas para varias familias que dependen de estos cultivos como principal fuente de ingresos.

Dos comuneros resultaron heridos

Los pobladores permanecieron durante varias horas combatiendo el incendio con mangueras, tierra y otros recursos disponibles. Durante estas labores, dos comuneros sufrieron quemaduras en las manos y el rostro.

Uno de los afectados fue Ulises Palacios Meza, de aproximadamente 20 años, quien presentó las lesiones de mayor consideración. Según informó Víctor Campos Sasica, teniente gobernador del centro poblado San Bartolomé, el joven fue trasladado del centro de salud de San Bartolomé al establecimiento de Santo Domingo de Acobamba para recibir atención médica.

La autoridad señaló que en algunos puntos las llamas llegaron a superar los dos metros de altura. Aunque el fuego fue controlado, los pobladores temen que pueda reactivarse debido a los fuertes vientos y las condiciones secas del terreno.

El incendio también destruyó parte de las mangueras que los comuneros utilizan para transportar agua desde el riachuelo Rondomayo hacia sus viviendas y parcelas agrícolas.

Ante esta situación, Campos Sasica solicitó apoyo al Gobierno Regional de Junín y a Defensa Civil para reponer los materiales afectados.La comunidad requiere 12 mangueras de 100 metros de largo y dos pulgadas de diámetro, además de otras 24 mangueras de 100 metros y una pulgada y media de diámetro.