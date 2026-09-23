Rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Arequipa contará con un millón 234 mil 579 electores para este 4 de octubre, según el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de los cuales cerca de 288 mil son jóvenes y 335 superan los 100 años.

En total, se registran 618 mil 267 mujeres y 616 mil 412 varones. En el caso de la fuerza juvenil, figuran 287 mil 897 electores que tienen entre 18 y 29 años, de los cuales 40 mil 134 residen en Cerro Colorado.

En los demás grupos etarios figuran 265 mil 306 ciudadanos de 30 a 39 años, 235 mil 25 de 40 a 49, 189 mil 388 de 50 a 59 y 259 mil 963 mayores de 60 años, lo que evidencia un padrón con fuerte presencia de adultos mayores.

Un dato clave es la incorporación de 97 mil 119 nuevos votantes, de los cuales, 12 mil 218 cumplirán 18 años hasta el mismo día de las elecciones.

El padrón también muestra otros datos interesantes, donde el 28.6 % cuenta con DNI electrónico, mientras que 7 mil 775 personas registran alguna discapacidad. En cuanto al nivel educativo, 881 mil 914 tienen secundaria completa y 963 mil 103 figuran como solteros.

CURIOSIDADES

Entre los datos curiosos, destacan los mil 553 electores que aún conservan su DNI amarillo, principalmente jóvenes entre 18 y 25 años en los distritos de Arequipa, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero. Asimismo, 79 mil 562 ciudadanos votarán con el DNI vencido, con mayor concentración en Paucarpata y Cerro Colorado.

El padrón también incluye a tres extranjeros de nacionalidad venezolana, dos de ellos votarán en el Cercado y uno en Bustamante y Rivero. A esto se suma la existencia de al menos 67 personas fallecidas que figuran en el padrón electoral por falta de acta de defunción emitida por Reniec.

Otros detalles llaman la atención: 1,365 electores no actualizaron su domicilio antes del cierre del padrón y 355 ciudadanos que superan los 100 años están habilitados para sufragar.