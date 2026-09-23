El Poder Judicial de La Libertad sentenció a cadena perpetua a Rudolf Eduardo Pérez Hoyos por abusar sexualmente de una menor de edad a cuya madre le alquilaba su vivienda en Trujillo.

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Durante el juicio se informó que el condenado es hermano del padrastro de la niña, lo que aprovechaba para llegar al inmueble de visita.

La fiscal provincial Carmen Varas Valderrama, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, detalló durante la audiencia que los ultrajes se habrían repetido cada quince días. El depravado aprovechaba que los padres y el hermano de la escolar salían a comprar víveres y se quedaba sola en la vivienda.

Además, para asegurarse que no cuente los abusos, Pérez Hoyos la habría amenazado de muerte.

La sentencia contra el degenerado también incluye una reparación civil ascendente a S/ 10,000 a favor de la agraviada, la que pagará en un plazo de tres años.