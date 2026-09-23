El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró este miércoles 23 de septiembre que su país no se rendirá ante Estados Unidos, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

“Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”, afirmó Pezeshkian al responder a la presión y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero. Reuters confirmó que el mandatario iraní rechazó una eventual rendición, aunque mantuvo abierta la posibilidad de una salida diplomática.

Pezeshkian responde a las amenazas de Trump

La intervención de Pezeshkian ocurrió un día después de que Trump utilizara el mismo foro de Naciones Unidas para advertir que Estados Unidos podría “aniquilar” a Irán si no se alcanza un acuerdo.

El presidente iraní cuestionó lo que calificó como una “mentalidad intimidatoria” de Trump y sostuvo que el aumento de sanciones, presiones y amenazas solo fortalecerá la resistencia de su país.

Las declaraciones se producen al mismo tiempo que Washington y Teherán han retomado contactos indirectos. Reuters informó este miércoles que ambas partes sostuvieron sus primeras conversaciones por intermediarios en meses, aunque continúan alejadas respecto de las condiciones necesarias para poner fin al conflicto.

Irán acusa a Estados Unidos por muerte de Alí Jamenei

Durante su discurso, Pezeshkian también responsabilizó a Estados Unidos por la muerte del entonces líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, fallecido durante los ataques estadounidenses e israelíes que marcaron el inicio de la guerra en febrero.

El mandatario iraní calificó esas acciones como “terrorismo”, una caracterización atribuida al Gobierno de Teherán. Reuters ha confirmado que Jamenei murió durante el conflicto iniciado con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026 con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y desde entonces ha provocado una fuerte alteración de los flujos energéticos de la región.

Irán advierte sobre el estrecho de Ormuz

Pezeshkian dedicó parte de su intervención al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el petróleo y el gas mundial.

El presidente sostuvo que Teherán no permitirá que otros países utilicen esa vía para proteger sus intereses económicos mientras, al mismo tiempo, sea empleada para facilitar acciones contra Irán.

El estrecho tenía antes de la guerra una importancia crítica para el mercado energético: por esa ruta circulaba alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas, según Reuters.

Irán había señalado un día antes que estaba dispuesto a reabrir completamente la vía si Estados Unidos reducía la presión militar y levantaba el bloqueo sobre los puertos iraníes.

Petróleo reacciona a las tensiones entre Irán y Estados Unidos

Las declaraciones de Pezeshkian tuvieron impacto inmediato en los mercados energéticos.

El petróleo Brent subió cerca de 2% este miércoles y volvió a superar los US$100 por barril, mientras los operadores evaluaban las posibilidades de una negociación frente a las señales de que el conflicto podría prolongarse.

Las interrupciones en el estrecho de Ormuz y otras rutas regionales han afectado el comercio energético internacional desde el inicio de la guerra.

Diplomacia continúa pese al enfrentamiento verbal

Aunque Pezeshkian utilizó un tono desafiante frente a Trump, funcionarios iraníes han señalado que Teherán continúa abierto a la diplomacia.

Representantes de Estados Unidos e Irán mantuvieron esta semana conversaciones indirectas, mediadas por terceros, aprovechando la presencia de ambas delegaciones en Nueva York por la Asamblea General.

La asistencia del presidente iraní a la reunión había sido incierta. Estados Unidos finalmente autorizó su ingreso y el del ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, aunque impuso restricciones de desplazamiento y limitó la participación de otros integrantes de la delegación.

IA y Ucrania también marcan la agenda de la ONU

La jornada de este miércoles en Naciones Unidas también incluye una reunión del Consejo de Seguridad dedicada a los riesgos de la inteligencia artificial para la seguridad internacional.

Está prevista la participación de representantes de OpenAI, Anthropic y Hugging Face, entre ellos Sam Altman, Dario Amodei y Clément Delangue. La agenda oficial del Consejo de Seguridad confirma que la sesión sobre “inteligencia artificial y seguridad internacional” está programada para las 15:00 horas de Nueva York.

La guerra en Ucrania figura asimismo entre los asuntos centrales de la jornada diplomática en Naciones Unidas.