La obra “Kamikaze”, del dramaturgo peruano César de María, llegará al Teatro Ricardo Roca Rey desde el próximo 2 de octubre de 2026, con una temporada de seis funciones durante las dos primeras semanas del mes.

La puesta en escena, dirigida por Ernesto Ayala, plantea un conflicto familiar atravesado por la guerra y por preguntas sobre el honor, el sacrificio, la obediencia y el derecho a decidir sobre la propia vida.

¿Quién decide quién es héroe y quién cobarde?

La historia presenta a una familia obligada a afrontar decisiones difíciles en un contexto de guerra, mientras las nociones de deber y patriotismo entran en conflicto con el instinto de supervivencia.

La propuesta pregunta quién puede definir a una persona como héroe o cobarde y hasta qué punto la negativa a morir puede interpretarse como una falta de valor.

“Una pequeña gran guerra ha empezado” es una de las frases con las que la producción resume el conflicto que atraviesa la obra.

Una mirada íntima sobre la guerra

“Kamikaze” no aborda el conflicto bélico únicamente desde el campo de batalla, sino desde las consecuencias que las decisiones vinculadas con la guerra pueden tener sobre una familia.

El montaje incorpora tensión, humor y confrontaciones entre personajes con posiciones distintas frente al deber, la libertad y el sacrificio.

La propuesta busca que el público cuestione sus propias ideas sobre el patriotismo y sobre los límites de la obediencia cuando está en juego la vida.

Ernesto Ayala dirige la puesta en escena

La dirección está a cargo de Ernesto Ayala, mientras que Carmen Ramón asume la producción ejecutiva.

El equipo también está integrado por Héctor Montoya, en la asistencia de dirección; Neil Elescano, en la asistencia de producción; y Thomas O’Higgins Horna, encargado de la música en vivo.

El elenco está conformado por Berenis Cornejo, Jared Portocarrero, Milagros Campos, Willem Chunga y Victor Lucana.

Fechas y entradas para “Kamikaze” en Lima

La obra se presentará los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026 en el Teatro Ricardo Roca Rey, ubicado en el jirón Ica 323, en el Centro Histórico de Lima.

Las funciones de viernes y sábado comenzarán a las 8:00 p.m., mientras que los domingos serán a las 7:00 p.m.

Las entradas tienen un precio de S/40 para público general y S/30 para estudiantes. Las reservas pueden realizarse mediante Joinnus o a través del número difundido por la producción.