La actriz mexicana Cecilia Suárez llegará a Lima para protagonizar “El invencible verano de Liliana”, adaptación teatral del libro homónimo de la escritora Cristina Rivera Garza, ganador del Premio Pulitzer 2024 en la categoría Memorias o Autobiografía.

La obra tendrá cuatro funciones, del jueves 28 al domingo 31 de enero de 2027, en el Teatro NOS PUCP, ubicado en San Isidro. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.

Una historia sobre memoria, violencia y búsqueda de justicia

“El invencible verano de Liliana” reconstruye la vida de Liliana Rivera Garza, hermana de Cristina Rivera Garza, quien fue asesinada a los 20 años en 1990 por su expareja.

El libro reúne cartas, cuadernos, testimonios, documentos y recuerdos familiares para reconstruir su historia y la búsqueda de justicia emprendida décadas después.

El jurado del Pulitzer destacó la obra como una combinación de memoria, investigación feminista y biografía poética centrada en la vida de Liliana y en las consecuencias de su asesinato.

Cecilia Suárez protagoniza el montaje unipersonal

La adaptación teatral fue realizada por Amaranta Osorio y tiene como única intérprete a Cecilia Suárez, mientras que la dirección está a cargo del peruano Juan Carlos Fisher.

La ficha oficial del montaje también acredita a Rómulo Assereto como asistente de dirección, a Ingrid SAC en escenografía e iluminación y a Emilio Valenzuela en el diseño audiovisual.

La producción internacional está encabezada por Oscar Carnicero y Claudio Sodi.

Cecilia Suárez y su trabajo contra la violencia de género

Además de su trayectoria en cine, televisión y teatro, Cecilia Suárez mantiene un trabajo público vinculado con la prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

La actriz fue designada en julio de 2020 como Vocera Global de las Naciones Unidas para la Iniciativa Spotlight, programa enfocado en prevenir y eliminar la violencia de género.

Suárez es conocida internacionalmente por producciones como “La casa de las flores” y fue la primera actriz de habla hispana nominada a un Emmy Internacional, según Naciones Unidas.

Juan Carlos Fisher dirige la adaptación

El montaje cuenta con la dirección de Juan Carlos Fisher y ya ha tenido temporadas internacionales antes de su llegada al Perú.

En septiembre de 2026, la obra volvió a presentarse en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid, mientras que también tiene programadas presentaciones en México.

La propuesta utiliza recursos escénicos y audiovisuales para articular los documentos, recuerdos y textos que forman parte de la reconstrucción de la vida de Liliana.

Fechas y entradas para “El invencible verano de Liliana” en Lima

La temporada limeña será breve y estará limitada a cuatro funciones consecutivas.

Teleticket confirma que las presentaciones se realizarán del 28 al 31 de enero de 2027 en el Teatro NOS PUCP, en San Isidro.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma.