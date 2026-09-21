El legado del fotógrafo peruano Martín Chambi puede visitarse en la Universidad de Lima a través de “Chambi itinerante: el oficio”, una exposición que reúne fotografías, objetos, elementos interactivos y material audiovisual para acercar al público a su proceso creativo y trayectoria.

La muestra se encuentra abierta hasta el 9 de octubre en la Galería del Centro Cultural de la Universidad de Lima, en Santiago de Surco. El ingreso es libre.

“Chambi itinerante: el oficio” llega a la Universidad de Lima

La exposición es una selección de “Chambi: Historia, oficio, archivo y legado”, la gran muestra retrospectiva organizada previamente por el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Asociación Martín Chambi.

Aquella exposición reunió casi 200 fotografías, además de documentos y materiales de archivo, y estuvo organizada en torno a cuatro ejes: historia, oficio, archivo y legado.

La versión itinerante presentada en la Universidad de Lima pone énfasis en el trabajo detrás de las fotografías y en la manera en que Chambi construyó una de las colecciones visuales más importantes del Perú.

Fotografías, objetos y material audiovisual

El recorrido incluye imágenes tomadas tanto dentro de su estudio como en exteriores, además de objetos vinculados con su actividad profesional, recursos interactivos y una pieza audiovisual.

Entre las personas y escenas registradas por Chambi aparecen campesinos, obreros, familias, artistas, viajeros y miembros de las élites, así como celebraciones populares, ceremonias, actividades laborales, paisajes y espacios urbanos.

Su producción constituye también un registro de las transformaciones sociales y culturales que atravesaron los Andes y el Perú durante las primeras décadas del siglo XX.

¿Quién fue Martín Chambi?

Martín Chambi Jiménez nació en Coasa, Puno, en 1891, en el seno de una familia campesina quechua. Su trayectoria lo llevó por Carabaya, las minas del Inambari, Arequipa y Sicuani antes de establecerse en Cusco, ciudad donde desarrolló buena parte de su obra fotográfica.

Desde allí construyó una producción que abarcó retratos de estudio, paisajes andinos, monumentos arqueológicos, escenas urbanas, fiestas tradicionales y registros de la vida cotidiana.

El Centro Cultural Inca Garcilaso lo reconoce como uno de los grandes maestros de la fotografía y destaca que su obra transformó la representación visual del mundo andino.

Un archivo con más de 40.000 negativos

Parte fundamental del legado de Chambi se encuentra en su archivo fotográfico.

Este conserva más de 40.000 negativos, además de cientos de copias originales y materiales vinculados con su trayectoria profesional. También forman parte del conjunto álbumes, cuadernos, libros, recortes periodísticos, cámaras y otros objetos.

La conservación de estos materiales ha permitido continuar investigando y difundiendo su obra décadas después de su fallecimiento, ocurrido en 1973.

La retrospectiva realizada en el Centro Cultural Inca Garcilaso durante 2026 incluyó incluso numerosas fotografías inéditas procedentes de ese archivo.

¿Hasta cuándo se puede visitar la exposición de Martín Chambi?

“Chambi itinerante: el oficio” estará abierta hasta el viernes 9 de octubre de 2026 en la Galería del Centro Cultural de la Universidad de Lima.

El horario anunciado es de lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 10:00 p. m., y el acceso es gratuito. La galería se encuentra en el Edificio L1, primer piso, dentro del campus universitario en Santiago de Surco.