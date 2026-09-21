El Arzobispado de Lima estrenó el documental ‘León XIV vuelve a casa’ con miras a la visita que el Santo Padre realizará al país, en noviembre próximo.

La miniserie fue transmitida a través el canal de YouTube de la entidad eclesiástica, la noche de ayer domingo. El primer programa tuvo como protagonista a la diócesis hermana de Chiclayo, a la que el Santo Padre guarda un cariño especial.

“Este primer episodio nos ayudará a conocer cómo se prepara la Iglesia de Chiclayo de cara al regreso a casa de Robert Prevost, compartiendo testimonios de quienes lo acompañaron de cerca cuando fue obispo”, señaló Juan José Dioses, jefe de prensa del Arzobispado de Lima.

El viocero, además, comentó que el documental muestra una visita al histórico pueblo de Zaña, lugar que el Santo Padre visitará para clausurar el Año Jubilar por el tricentenario de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Los episodios serán trasmitidos cada domingo, a las 7:00 de la noche.