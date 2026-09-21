El Centro Cultural Peruano Japonés presenta el X Salón de Arte Joven Nikkei, exposición colectiva que reúne las propuestas de 14 artistas de la comunidad nikkei y permanecerá abierta al público hasta el próximo 11 de octubre.

La muestra ocupa la Galería de Arte Ryoichi Jinnai y el Hall de Exposiciones del centro cultural, en Jesús María. La agenda oficial de la Asociación Peruano Japonesa (APJ) confirma que el ingreso es libre, con capacidad limitada.

Una mirada a las transformaciones de la identidad nikkei

La décima edición desarrolla una reflexión en torno a la identidad, la memoria familiar, el mestizaje y la experiencia migratoria. La propuesta curatorial plantea que las identidades no permanecen inmutables, sino que se modifican y adquieren nuevos significados entre generaciones.

La exposición es organizada por el Departamento de Cultura de la Asociación Peruano Japonesa, bajo la coordinación del artista plástico y gestor cultural Haroldo Higa y la curaduría del historiador del arte Juan Peralta. La información coincide con la programación oficial de la APJ.

El sitio institucional presenta el eje de la muestra como “El fenotipo mutante y la estética de la fricción”. En el material de difusión de la exposición también aparece desarrollado como “Del fenotipo mutante a la estética de la fricción”.

¿Quiénes participan en el X Salón de Arte Joven Nikkei?

Los 14 artistas seleccionados son Adrián Miyagi Ochoa, Aiko Ortiz Endo, Andrea Gima Ishiki, Camila Sugano, César Wakabayashi Reyes, Harumi Kusen Guillén, Hitomi Manrique Kina, Jimena Kunigami Nakahara, Kaede Igue Guerra, Katsumi Arroyo Landa, Kei Nakasone Tamanaja, Marcia Sato Sueyoshi, Mayumi Noborikawa Gushiken y Mia Pasco Yumi.

Sus propuestas recurren a lenguajes como el grabado, el video, el afiche, la fotografía, el diorama, la ilustración, el tejido, la instalación y el nail art.

A través de estos formatos, la exposición aborda distintas formas de experimentar la pertenencia y la herencia cultural nikkei, así como las transformaciones generadas por el encuentro entre tradiciones, generaciones y contextos sociales.

Diez ediciones dedicadas al arte joven nikkei

El Salón de Arte Joven Nikkei llega en 2026 a su décima edición. La iniciativa funciona como un espacio para presentar y difundir el trabajo de jóvenes creadores vinculados con la comunidad nikkei.

La edición anterior, realizada en 2025, estuvo dedicada al eje “Crisis, identidad y posmodernidad” y también ocupó la Galería Ryoichi Jinnai y el Hall de Exposiciones del Centro Cultural Peruano Japonés.

De acuerdo con la información proporcionada por la organización, desde su creación en 2017 el salón ha permitido mostrar el trabajo de más de 110 jóvenes artistas.

Horarios y actividades del Salón de Arte Joven Nikkei

La exposición puede visitarse de martes a sábado, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. Los domingos abre de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

El programa difundido por la organización contempla además visitas guiadas y una presentación de catálogo durante las próximas semanas. La conferencia de artistas anunciada para el 17 de septiembre ya se realizó.