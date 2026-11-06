Los hermanos Elmer, Andy y Christian Yaipén recordaron a su padre durante un especial preparado por la Chola Chabuca y el programa “El Reventonazo”, donde compartieron anécdotas familiares, interpretaron sus canciones y se emocionaron al evocar su legado musical.

El homenaje al fundador y líder del Grupo 5 se emitirá este sábado por América Televisión, en vísperas de conmemorarse un año más de su fallecimiento. Durante el especial, sus hijos recordarán tanto su trayectoria artística como su faceta de padre, compañero y maestro.

“Cada año realizamos el show ‘Elmer Vive’ para conmemorar a mi padre y todo lo que trabajó con la música. Es un homenaje a su trayectoria, a su legado y que se mantiene vivo cada día. Para mí ha sido un gran padre, su vida es un ejemplo para seguir”, comentó Christian Yaipén.

El cantante también invitó al público a participar en el espectáculo “Elmer Vive 2026”, programado para el domingo 8 de noviembre en La Estancia de Monsefú, desde las 3:00 p. m.

Por su parte, la Chola Chabuca adelantó que el especial incluirá un mensaje de Elmer Yaipén recreado mediante inteligencia artificial. Según explicó, el homenaje permitirá conocer recuerdos de su vida artística y personal a través de los testimonios de sus tres hijos.