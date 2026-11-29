El premio a la regularidad se lo llevó Sport Huancayo. Durante un Torneo Clausura que tuvo muchos cambios en el liderato, el “Rojo matador” aseguró el cetro y el pase a las semifinales por el título nacional. Luego del emocionante fin de semana y a puertas de volver a enfrentar a Universitario, el capitán Ricardo Salcedo cuenta cómo vivieron este gran momento.

El primer título en la historia de Sport Huancayo llegó. ¿Cómo te sientes al ser parte de este importante récord?

La verdad, estoy inmensamente feliz. Es un sueño hecho realidad. Tengo muchísimos años en el equipo y conseguir algo tan importante nos alegra.

Militas en Sport Huancayo desde 2016. Con una década, ¿cómo describir lo que significa este logro para la institución?

Sin duda, significa mucho. Es un club joven, que viene haciendo las cosas bien, a pesar de que tiene solo 19 años. Por ahí, hubo dos o tres temporadas donde no se peleó por nada o quizá abajo, aunque en el resto sí se luchó por algo importante o por entrar a campeonatos internacionales. Somos el equipo peruano con más participaciones en la Sudamericana. Hemos jugado algunas finales, peleamos un Apertura, así que este campeonato es muy satisfactorio, tanto para el club como para la ciudad.

¿Cerrar la consecución del Clausura con un triunfo ante Universitario le da un sabor adicional?

Sí, puede ser, porque es un equipo grande, un tricampeón y tiene un plantel de jerarquía. Ganar el torneo contra ellos y haciendo el partido que hicimos, creo que le da un toque especial.

Terminan el certamen con 10 triunfos en 11 fechas. Al margen de la altura, ¿se imaginaron tener esa racha?

En realidad, creo que ni siquiera un equipo grande se imaginaría tener una racha así. Ganar 10 de 11 partidos, 7 seguidos, con el tema de los viajes, de las canchas y de todo lo complicado que es el torneo peruano, no lo imaginábamos. Gracias a Dios se nos dio esa racha espectacular que nos permitió llegar a la última fecha dependiendo de nosotros y de poder consumar el título.

¿Qué cambió en Sport Huancayo de un Apertura con altibajos a un Clausura arrollador? Claro, al margen de la llegada del técnico Richard Pellejero...

Creo que fue importante la pausa por el Mundial. Tuvimos más de un mes para trabajar en todos los aspectos, esa fue la clave. Fue un tiempo para ponernos bien físicamente y que el profesor pueda plasmar bien su idea. Si bien ya nos conocía a la mayoría desde el año pasado, había compañeros que recién llegaron. También fue esencial el grupo humano espectacular que hemos formado, un grupo muy sano y bueno, con gente A1.

Tus compañeros señalaron que mucha gente esperaba la caída de Sport Huancayo. ¿Tienes esa misma sensación?

Sí. En realidad, no soy mucho de redes sociales, pero, obviamente, salían noticias y pude ver en Twitter, que es lo que más uso, que había periodistas en podcast que están de moda que, faltando cinco o seis fechas, ni nos contaban. No nos tenían en cuenta en la pelea por el título y decían que íbamos a perder en algún momento, que se caen en tal fecha, que este partido no ganan o que los equipos de provincia siempre se caen. Incluso, contra la “U”, decían que no teníamos jerarquía para jugar ese partido, que Universitario es un equipo que sabe disputar esta clase de duelos. Bueno, nosotros lo tomamos como una motivación extra. Éramos conscientes que no era fácil, pero que podíamos lograrlo.

Ahora que se vienen las semifinales con Universitario, ¿cuán diferente te imaginas que va a ser el primer partido que, de nuevo, será en la altura?

Ojalá el partido fuera igual, ja, ja, ja, pero sabemos y entendemos que va a ser mucho más complicado. Nosotros tenemos que trabajar, no inventar nada y continuar con lo que hemos hecho. En la semana previa, el profesor dijo que no hay que cambiar y hay que seguir trabajando como siempre. Obvio, nos vamos a preparar sabiendo que ahora va a ser mucho más difícil. Por ahí, ellos van a buscar defender mejor, así que vamos a hacer un partido inteligente y tratar de sacar una ventaja importante para ir con más tranquilidad al Monumental.

Si bien Ricardo ha confesado su hinchaje por Universitario, prioriza a su equipo, incluso en caso de marcar. “Antes sí tenía más llegada, hacía varios goles y hasta le anoté dos veces a la “U”. En su momento, no celebré, pero este es un contexto diferente y si se da la oportunidad, lo voy a gritar con todo”, señaló.