Perú y Bolivia acordaron promover el comercio exterior boliviano mediante el uso de cuatro puertos peruanos: Ilo, Matarani, Chancay y Callao.
El compromiso busca generar nuevas oportunidades de desarrollo y dinamizar las economías de ambos países, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.
El canciller recordó que el acuerdo se alcanzó durante el encuentro presidencial y séptimo gabinete binacional, realizado en Lima en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. La reunión fue encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz.
Además del impulso al comercio exterior, ambos gobiernos acordaron fortalecer la cooperación ambiental y promover la protección y gestión integrada del lago Titicaca. También plantearon mejorar la gestión ambiental de los recursos hídricos y reforzar las acciones conjuntas contra el crimen organizado.
Como resultado de la reunión, Perú y Bolivia suscribieron el Plan de Acción Ejecutivo 2026 y la Declaración Presidencial del gabinete binacional. Según Espá, estos instrumentos permitirán fortalecer la relación bilateral y proyectar a ambos países hacia el Asia-Pacífico y los mercados internacionales.
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