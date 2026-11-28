Lima Metropolitana registra 12.328 casos de dengue hasta el 26 de noviembre, según el Ministerio de Salud (Minsa). Lima Norte concentra 5.805 casos, de los cuales 3.587 son confirmados y 2.218 probables, además de seis fallecidos.

Su situación hospitalaria es preocupante: las 10 camas UCI disponibles están ocupadas, según el reporte del 27 de noviembre.

En Lima Este, 30 de las 31 camas UCI también están ocupadas. Por su parte, Lima Sur registra 2.909 casos y Lima Centro, 2.164.

A nivel metropolitano, el Minsa reporta 34 casos graves, 1.609 pacientes con signos de alarma y 10.685 sin estos síntomas.

El dengue es una enfermedad compleja transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti, insecto que también es vector de transmisión de los virus del zika y la chikungunya. Su presencia y propagación es común en zonas calurosas y tropicales del país, registrando una alta incidencia en los departamentos de la costa norte y la selva.

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