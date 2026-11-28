El exrector de la Universidad Privada San Ignacio de Loyola (USIL), Martín Pastor Santiváñez Vivanco, fue designado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante la Santa Sede, según informó la Agencia Andina.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 195-2026-RE, publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Con esta disposición, el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, le otorgó las cartas credenciales y los plenos poderes necesarios para ejercer la representación diplomática.

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Sin embargo, el nombramiento todavía no establece una fecha para el inicio de sus funciones. De acuerdo con la resolución, ese plazo será determinado posteriormente mediante una resolución ministerial.

Santiváñez Vivanco es doctor en Derecho, consultor, analista político y columnista de Correo.