Al menos ocho personas resultaron heridas tras la colisión frontal de una minivan y una camioneta registrada la mañana de ayer en el kilómetro 14 de la Carretera Central, en el sector de Quiulla, poco antes de llegar al peaje de la vía La Oroya-Huancayo.

Entre los afectados se encuentran menores de edad y los conductores de ambas unidades. Tras el impacto, otros viajeros y transportistas que circulaban por la zona intervinieron para auxiliar a los ocupantes que habían quedado atrapados en los vehículos.

Uno de los vehículos involucrados fue la minivan de placa D8U-263, conducida por Jhosep Cárdenas Cusi (21), quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad. Con él viajaban Yurico Cárdenas Cusi, Vilma Cusi Yauri (46), Yenko C. C. (14), Yasira C. C. (13) y Antoni Cárdenas Cusi (27), quienes también resultaron heridos.

La segunda unidad fue una camioneta de matrícula D2N-583, manejada por Jesús Roberto Vargas Urbina (48), quien se desplazaba desde Huancayo con dirección a Lima. En el vehículo también viajaba Walter Palacios Ambrosio (66).

Trasladan a los heridos a hospital de La Oroya

Los afectados recibieron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron evacuados en una ambulancia y una unidad de los bomberos al Hospital de La Oroya para recibir atención médica.

En tanto, Walter Palacios Ambrosio fue trasladado al hospital de EsSalud de La Oroya. Las circunstancias que provocaron el choque son materia de investigación.