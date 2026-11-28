El control de las actividades en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao era uno de los principales objetivos de la organización criminal “Los Buitres de Altamar”, cuyos presuntos integrantes fueron detenidos durante un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Según la investigación fiscal, la banda había monopolizado el desembarque de especies marinas y ejercía presión sobre los propietarios de embarcaciones para exigirles pagos extorsivos bajo la modalidad de “chalequeo”. Sus operaciones comprendían el Muelle Viejo, el Terminal Pesquero y el Muelle de Pescadores.

Callao: Fiscalía ejecuta megaoperativo contra “Los Buitres de Altamar” 🚨 La Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao detuvo a 9 presuntos integrantes y allanó 21 inmuebles en Puerto Nuevo. https://t.co/8j5jtzbfAJ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 28, 2026

Para intervenir a esta organización, las autoridades desplegaron a 400 policías y 26 fiscales, quienes participaron en el allanamiento simultáneo de 21 inmuebles presuntamente vinculados a la red criminal, ubicados en el asentamiento humano Puerto Nuevo.

Como resultado de las diligencias, se detuvo a 9 presuntos integrantes de la banda, que operaría en el primer puerto desde inicios de 2023. La Fiscalía identificó a los intervenidos mediante las iniciales D. C. J. G. (34), F. M. G. N. (65), J. M. C. V. (36), R. E. L. V. (35), W. C. P. Q. (41), A. D. P. M. C. (24), C. A. R. A. (26), J. C. G. C. (35) y V. L. F. G. (49).

Durante los registros, los agentes encontraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, dispositivos USB y un chaleco con el logotipo de la Municipalidad del Callao. También incautaron talonarios con la denominación del desembarcadero, libretas de apuntes y capturas de pantalla de transferencias de dinero realizadas mediante Yape.

Foto: Ministerio Público vía X

A estos elementos se sumó el hallazgo de sustancias ilícitas. El Ministerio Público informó que se decomisaron envoltorios y paquetes que contenían cannabis sativa y alcaloide de cocaína.

La investigación también señala que “Los Buitres de Altamar” ejercían una “coacción sistemática” sobre los propietarios de embarcaciones para mantener el control de las actividades pesqueras. Por estos hechos, los detenidos serán procesados por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.