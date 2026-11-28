La identidad de los 8 militares que perdieron la vida en el accidente de la aeronave MI-17 fue difundida por el Comando Especial VRAEM, luego de culminar las labores de búsqueda y rescate en la zona del siniestro. El helicóptero pertenecía a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y transportaba a 9 efectivos durante una operación en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

El único sobreviviente fue identificado como el comandante FAP Enzo Espinoza Roque, quien se desempeñaba como piloto de la aeronave. Tras ser ubicado por los rescatistas, fue evacuado de inmediato a Lima para recibir tratamiento médico especializado.

Mediante el Comunicado Oficial N.° 005-2026-CE VRAEM, emitido este 27 de noviembre desde Pichari, la institución confirmó la muerte de 5 efectivos de la FAP y 3 integrantes del Ejército. “Con profundo dolor, confirmamos el fallecimiento de ocho (08) compañeros de armas: cinco (05) efectivos de la Fuerza Aérea del Perú y tres (03) del Ejército del Perú”, señaló el comando.

Comunicado del Comando Especial Vraem

En un segundo comunicado, las autoridades militares dieron a conocer los nombres de los fallecidos. Por parte de la Fuerza Aérea, las víctimas fueron el capitán Bruno Rivas Zegarra; los suboficiales de primera Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera; y los suboficiales de segunda Luis Alcántara Castillo y Marcos Palomino Ayme.

Asimismo, entre los integrantes del Ejército del Perú se encontraban los suboficiales de segunda Segundo Pereira Huayambe y Carlos Huanilo Santamaria, además del suboficial de tercera Crisologo Contreras Huaman.

De acuerdo con el reporte de la institución, los equipos desplegados lograron ubicar tanto la estructura de la aeronave como a los 9 ocupantes que viajaban a bordo. El helicóptero había sufrido el accidente mientras participaba en una misión de extracción de una patrulla militar en el VRAEM.

Finalmente, el Comando Especial VRAEM expresó sus condolencias por la muerte de los efectivos y manifestó su acompañamiento a sus familiares. También destacó el cumplimiento de la misión constitucional que realizaban los militares.