El proceso de acreditación de las nuevas autoridades municipales de Lima Metropolitana continúa. Desde el lunes 16 de noviembre, los Jurados Electorales Especiales (JEE), en representación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), comenzaron a entregar las credenciales a quienes ganaron las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 4 de octubre.

Hasta el momento, 17 alcaldes distritales recibieron los documentos que los reconocen oficialmente como autoridades electas para el periodo 2027-2030. Entre ellos se encuentran José Luis Casas Carrión, de Pueblo Libre; Marcos Enrique Cabrera Porras, de San Miguel; José Antonio Aliaga Pajares, de Lince; Javier Eduardo Paino Scarpati, de San Isidro, y Carla Robbiano Montes, de Magdalena del Mar.

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La lista también incluye a Peter Omar Jaime Cori, de San Martín de Porres; Isabel del Rocío Ayala Melgarejo, del Rímac; Elsa Elvira Ramírez Estrada de Rojas, de Independencia; Jean Paul Granados, de Comas; y Esteban Felizardo Monzón Fernández, de Puente Piedra.

Por su parte, Felipe Castillo Alfaro recibió la credencial correspondiente a Los Olivos; Nandy Janeth Córdova Morales, a Carabayllo; Pablo César Ramos Ocaña, a Ancón; Manuel Espinoza, a Barranco; Roberto Pizarro López, a Chorrillos; Juan Carlos Zureck, a La Molina, y Arturo Bobbio, a Santiago de Surco.

Las entregas estuvieron a cargo de distintos organismos electorales. El JEE de Lima Oeste 1 acreditó a las autoridades de Pueblo Libre, San Miguel, Lince, San Isidro y Magdalena del Mar. En tanto, el JEE de Lima Norte 2 hizo lo propio con San Martín de Porres, Rímac, Independencia y Comas.

Asimismo, el JEE de Lima Norte 1 entregó las credenciales a los ganadores de Puente Piedra, Los Olivos, Carabayllo y Ancón. Por otro lado, el JEE de Lima Oeste 3 estuvo a cargo de la acreditación de las autoridades electas de Barranco, Chorrillos, La Molina y Santiago de Surco.

El cronograma continuará este sábado 28 de noviembre con la entrega de credenciales a los alcaldes electos de La Victoria, Miraflores, San Borja, San Luis y Surquillo. La ceremonia se realizará en el Colegio de Abogados de Lima y estará a cargo del JEE de Lima Oeste 2.

De acuerdo con la información del JNE, las nuevas autoridades municipales comenzarán sus funciones el 1 de enero de 2027. La lista de alcaldes acreditados aumentará progresivamente conforme los Jurados Electorales Especiales completen las entregas establecidas por ley.