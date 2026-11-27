Una situación de premura se vive en el centro de salud de Pósope Alto, en el distrito de Pátapo (región Lambayeque), debido a que dos médicos contrajeron el dengue, afectando la atención de pacientes que también presentan síntomas de esta enfermedad.

Como consecuencia, el establecimiento ahora solo cuenta con la mitad de su equipo médico habitual para la Unidad de Vigilancia Clínica (Uviclin).

Detalles

La situación salió a la luz luego de que un poblador acudiera a solicitar consulta de medicina general y le informaran que los médicos estaban afectados por la enfermedad.

Así lo confirmó la jefa del centro de salud de Pósope Alto, licenciada Maritza Zeña Carrasco, quien informó sobre el déficit de personal médico y las gestiones que ha emprendido para sostener la respuesta asistencial.

“Actualmente contamos con cuatro médicos para la atención de Uviclin. Dos de ellos han contraído el dengue, y por lo tanto estamos con brecha de recurso humano”, declaró a RPP.

Para hacer frente a la carga de pacientes y reorganizar la atención, gestionó el apoyo de un médico del centro de salud de Tumán y un respaldo adicional con la médica de Pampa La Victoria.

“Nosotros hacemos el requerimiento para obtener no solo un médico más, también dos enfermeras, dos técnicos de enfermería y biólogos, ya que estamos pensando tener un triaje diferenciado, entonces es indispensable contar con este tipo de personal”, dijo.

Zeña Carrasco señaló que el nosocomio recibe pacientes de distritos cercanos como Pucalá y Tumán, registrando 184 casos de dengue, de los cuales 78 son con signos de alarma y 1 grave, ubicándose Pósope Alto en zona roja.

Precisó que no se está aplicando vacunación contra el dengue por el momento y que las brigadas saldrán por zonas a realizar control larvario y seguimiento domiciliario, reiterando el llamado a tapar o desechar recipientes con agua almacenada.

Cifras

El episodio en Pósope Alto ocurre mientras la región Lambayeque atraviesa un agresivo brote, con más de 20,000 casos acumulados y 45 fallecidos reportados hasta fines de noviembre, además de pronóticos de lluvias e incremento de temperaturas que favorecen la proliferación del zancudo transmisor (Aedes aegypti).

Según los reportes de vigilancia epidemiológica de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), durante noviembre se registraron picos diarios de hospitalizaciones por dengue en la región (con un máximo de 80 pacientes internados el 15 de noviembre), e internamientos en nosocomios de referencia como el Almanzor Aguinaga Asenjo, el Hospital Regional Lambayeque y el Hospital Belén, así como ocupaciones elevadas en unidades Uviclin como la de Olmos (hasta 10 de 12 camas ocupadas).

Hasta la fecha suman 45 decesos por dengue en la región Lambayeque (27 mujeres y 18 varones), la mayoría adultos y adultos mayores.

Dato

Dos niñas fallecieron la semana pasada tras contraer dengue en el distrito de Cayaltí, causando indignación a la población.

Reclamo

El presidente del Frente de Defensa de Pósope Alto, José Condemarín, señaló que hasta la fecha la comuna de Pátapo no ha realizado labores de fumigación en colegios y viviendas, pese a que las recientes lluvias dejaron charcos de agua en el río seco, donde se acumula basura debido a la falta de conciencia ciudadana y el deficiente servicio de limpieza pública.