Pataz volvió a ser escenario de una tragedia. Delincuentes interceptaron un vehículo y asesinaron a dos personas que se trasladaban por esta provincia. Este sería un nuevo hecho de sangre vinculado a la minería ilegal que se practica en la zona.

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Acribillados

Este ataque armado ocurrió a las 6:30 p.m. del último jueves en el sector Pueblo Nuevo. Según las primeras informaciones, un grupo de amigos se trasladaba en una camioneta cuando maleantes armados los interceptaron.

Ante esto, tres personas que iban en la unidad bajaron y huyeron corriendo. Sin embargo, Gean Carlos Tocto Libia y José Escobedo Sánchez no pudieron escapar y fueron acribillados dentro del vehículo. En total, según moradores de ese sector, se escucharon más de 10 disparos. Tras el ataque, los delincuentes habrían escapado en dos camionetas.

Los compañeros de las víctimas, en tanto, exigieron que las autoridades mejoren la seguridad, pues creen que podrían volver a sufrir algún atentado. Sobre los fallecidos, indicaron que Tocto llegó a Pataz procedente de Piura, mientras que Escobedo era natural de Huamachuco. Ambos arribaron a la zona con la esperanza de trabajar en actividades mineras para salir adelante.

La Policía, en tanto, no descarta que este ataque guarde relación a enfrentamientos por socavones ilegales.

Bajo ataque

La provincia de Pataz se sigue desangrando a pesar de que se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana desde febrero de 2024. En esta jurisdicción se han registrado 27 de los 190 asesinatos ocurridos en lo que va del año en La Libertad.

Desde esa fecha la medida ha sido ampliada de forma constante por el Ejecutivo, siendo la última la dictada el pasado 3 de octubre, que se dispuso la prórroga por 60 días.