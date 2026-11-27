Trujillo volvió a ser escenario de una nueva masacre. Sicarios irrumpieron en una vivienda y dispararon contra cinco amigos que se encontraban tomando cerveza. Producto del atentado, tres personas fallecieron y otras dos quedaron graves.

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Este nuevo hecho de sangre ocurrió en un inmueble situado en la octava cuadra de la calle Manco Cápac, en el distrito de El Porvenir.

Cámaras de seguridad de la zona captaron cuando dos sicarios bajaron de un automovil que se estacionó en el frontis de la casa. Los delincuentes ingresaron al predio, que tenía la puerta abierta, y dispararon al menos 23 balazos. Tras consumar la matanza, corrieron hasta el vehículo y emprendieron la huida.

En el lugar, familiares y vecinos socorrieron a las víctimas y las trasladaron a diversos hospitales. Sin embargo, tres murieron y otras dos aún luchan por sus vidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray.

La Policía tiene como principal hipótesis de esta masacre un ajuste de cuentas entre las organizaciones criminales “La Nueva Jauría” y “Los Pulpos”.