El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, declaró ante la prensa sobre los problemas registrados durante la misa papal. Sus declaraciones se produjeron luego de recibir al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien tiene previsto sostener un encuentro con la mandataria Keiko Fujimori este viernes 27 de noviembre.

Desde el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en la Base Aérea del Callao, Espá confirmó que se presentará ante el Congreso el próximo martes 1 de diciembre para dar explicaciones sobre los hechos ocurridos en la Base Aérea Las Palmas.

El canciller ratificó que acudirá al Congreso el próximo martes 1 de diciembre para informar sobre los inconvenientes registrados durante la misa que celebró el papa León XIV el pasado 16 de noviembre.

“Agradezco al Congreso de la República, han tenido a bien invitarme a la Comisión de Constitución del Senado el día martes en la mañana, al Pleno de la Cámara de Diputados el día martes en la tarde y el día miércoles en la Comisión de Presupuesto voy a asistir con el mayor gusto”, señaló.

Espá manifestó que está dispuesto a regresar al Parlamento para explicar los motivos por los que el Perú se incorporó al Escudo de las Américas. Asimismo, sostuvo que las críticas “son parte de la democracia” y afirmó que forma parte de un Gobierno institucional “respetuoso de las libertades y de la separación del poder”.

Cámara de Diputados aprueba citar al canciller Carlos Espá por fallas en misa del papa y adhesión al Escudo de las Américas

La Cámara de Diputados aprobó este jueves invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para que se presente ante el pleno y brinde explicaciones sobre dos temas clave: las fallas técnicas registradas durante la misa ofrecida por el papa León XIV en Lima y los alcances de la adhesión del Perú al denominado Escudo de las Américas.

La moción obtuvo el respaldo mayoritario de la representación nacional con 70 votos a favor, 40 en contra y una abstención, tras un debate que se prolongó por aproximadamente una hora.

Según lo aprobado, el titular de Torre Tagle deberá esclarecer las causas y responsabilidades detrás de los inconvenientes técnicos reportados durante la ceremonia religiosa encabezada por el sumo pontífice el pasado 16 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas.

Asimismo, el Parlamento requiere que Espá detalle la posición oficial del Estado peruano respecto a su incorporación al Escudo de las Américas, así como los resultados concretos obtenidos en el marco de dicha participación.

Inmediatamente después de la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció la convocatoria a una Junta de Portavoces con el objetivo de fijar la fecha y hora exacta en que el canciller deberá acudir al Legislativo.

Para facilitar estas coordinaciones, la mesa directiva dispuso la suspensión de la sesión plenaria por el lapso de una hora.