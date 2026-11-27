El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, informó que se realizarán modificaciones al Decreto de Urgencia N.° 011-2026 para facilitar el acceso al subsidio de combustible, que contempla un apoyo de S/4 por galón, con un límite de S/100 mensuales, para mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

“Hemos tomado conocimiento de esos problemas, esas dificultades, y se ha tomado la decisión de modificar el Decreto de Urgencia 011, con la finalidad de que -a través de esta modificación- agilicemos el proceso de entrega de este subsidio a los mototaxistas; que recordemos es un subsidio de 4 soles por galón con un límite de 100 soles para poder beneficiar a los mototaxistas ante el elevado precio del combustible”, declaró a RPP.

Desde Iquitos, el titular del MTC explicó que la decisión se tomó tras detectar obstáculos que dificultan el acceso de los mototaxistas de las tres regiones amazónicas al subsidio de combustible.

“Hemos identificado problemas que están relacionados al acceso a la plataforma donde debían [los mototaxistas] registrar sus boletas; problemas relacionados también a la codificación de las boletas electrónicas que emitían algunos de los grifos en las regiones de la selva; también temas sobre el brevete y la migración de la información que los gobiernos locales realizan hacia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, expresó.

El titular de Transportes indicó que la medida tendría como primeros beneficiarios a aproximadamente 13 000 mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde este medio de transporte registra una mayor demanda.

“La evaluación que hemos realizado para el planteamiento del primer decreto de urgencia estaba relacionada a las necesidades presentadas en estas tres regiones, donde el tema del transporte de mototaxi es el que tiene más demanda; tanto en Madre de Dios, como en Ucayali y lo mismo en Loreto”, manifestó.

Por otro lado, Angello Tangherlini indicó que se analiza extender la vigencia del subsidio, inicialmente previsto por tres meses, del 19 de septiembre al 18 de diciembre, así como ampliar su alcance a otras regiones de la Amazonía.

“La cantidad de mototaxistas a los cuales nosotros estamos esperando beneficiar son alrededor de 13 000 mototaxistas. Definitivamente, esto también va a depender de cómo se vayan accediendo a los subsidios, podemos llegar a más mototaxistas; en base al monto que se tiene dispuesto para el subsidio como un total. En principio es esa cantidad; probablemente alcancemos a un poco más de transportistas”, indicó.

“Ahora vamos a evaluar la ampliación también del plazo, estamos en evaluación de ello, y de qué manera podemos seguir beneficiando a los mototaxistas de las diferentes regiones de la selva que se han venido viendo afectados por esta alza del combustible”, agregó.