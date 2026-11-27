Las Fuerzas Armadas realizan trabajos para retirar el agua acumulada por las lluvias en las urbanizaciones Punto Azucenas, Ignacio Merino, El Chilcal y Los Tallanes, ubicadas en la ciudad de Piura.
Las labores están a cargo del Grupo de Artillería de Campaña N.° 111, que brinda apoyo ante las intensas precipitaciones que continúan afectando la región. A esta situación se suma la obstrucción del sistema de alcantarillado por la acumulación de residuos sólidos y sedimentos, lo que dificulta la evacuación del agua.
Estas acciones se ejecutan como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y en coordinación con las autoridades competentes. El objetivo es reducir los riesgos sanitarios y estructurales, evitar mayores daños y proteger a la población.
Ministerio de Vivienda activa sistemas de drenaje y bombeo para evacuar aguas de lluvia
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda puso en funcionamiento los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación (SARE) en las urbanizaciones Ignacio Merino, Cinco Esquinas, La Molina 2 y Nuevo Amanecer. También activó la cámara de reunión Dos Grifos y las estaciones de bombeo El Chilcal y Gulman para facilitar la evacuación de las aguas de lluvia.
Asimismo, los equipos trasvasadores continúan operando para disminuir los niveles de agua en distintos sectores, con el apoyo del Ejército y bajo monitoreo permanente.