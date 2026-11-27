Las Fuerzas Armadas realizan trabajos para retirar el agua acumulada por las lluvias en las urbanizaciones Punto Azucenas, Ignacio Merino, El Chilcal y Los Tallanes, ubicadas en la ciudad de Piura.

Las labores están a cargo del Grupo de Artillería de Campaña N.° 111, que brinda apoyo ante las intensas precipitaciones que continúan afectando la región. A esta situación se suma la obstrucción del sistema de alcantarillado por la acumulación de residuos sólidos y sedimentos, lo que dificulta la evacuación del agua.

Estas acciones se ejecutan como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y en coordinación con las autoridades competentes. El objetivo es reducir los riesgos sanitarios y estructurales, evitar mayores daños y proteger a la población.

Ministerio de Vivienda activa sistemas de drenaje y bombeo para evacuar aguas de lluvia

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda puso en funcionamiento los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación (SARE) en las urbanizaciones Ignacio Merino, Cinco Esquinas, La Molina 2 y Nuevo Amanecer. También activó la cámara de reunión Dos Grifos y las estaciones de bombeo El Chilcal y Gulman para facilitar la evacuación de las aguas de lluvia.

Asimismo, los equipos trasvasadores continúan operando para disminuir los niveles de agua en distintos sectores, con el apoyo del Ejército y bajo monitoreo permanente.

#Ahora | 🚨 Piura: ¡Activación inmediata de equipos ante emergencia por lluvias! 📌 El Ministerio de Vivienda activó los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación (SARE) en: Ignacio Merino, Cinco Esquinas, La Molina 2 y Nuevo Amanecer. Así mismo, activó la cámara de reunión Dos Grifos y las cámaras de bombeo El Chilcal y Gulman, a fin de evacuar las aguas de lluvia. 📌 Asimismo, los trasvasadores se encuentran en funcionamiento, con el fin de bajar el nivel del agua en los diferentes puntos. Las acciones se desarrollan con el apoyo del Ejército y se mantiene un monitoreo permanente. 🇵🇪 Ante El Niño, el #PerúResponde. 📰 Nota de prensa: https://t.co/L3rrYWdTdc — Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) November 27, 2026