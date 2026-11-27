El candidato a gobernador regional de Tacna Mario Ruiz Rubio, durante su participación en el debate electoral del Consejo Regional de Decanos (CONREDE) Tacna, destacó que una de los principales retos para mejorar la salud pública será la culminación del hospital Hipólito Unanue.

“En este momento nos encontramos frente a un peritaje de los aisladores sísmicos cuyo resultado está pendiente luego de lo cual se sabrá si es que se terminael hospital en el mismo lugar o se termina en otro sitio”, refirió el postulante.

Actualización de expediente

Manifestó que está convencido que durante su gestión se vana iniciar todos los estudios para el reinicio de la construcción sea en el mismo lugar o en otro considerando que se trata de una obra emblemática que la población necesita y en la cual se ha proyectado además la incorporación de más especialidades como la atención de personas con cáncer y quienes requieren hemodiálisis.

Asimismo aseveró que no se va a olvidar de los establecimientos del primer nivel de atención. “A estas alturas consideramos que los centros de salud de nivel I-3 deberían ser promocionados a nivel I-4, no puede ser que solo haya tres centros de salud de nivel I-4 cuando se tiene una población que va creciendo”, subrayó Ruiz Rubio.

Comité anticorrupción

Finalmente indicó que desde el primer día se combatirá la corrupción en su gestión. “Cuando la autoridad deja hacer y no fiscaliza, como dice el refrán ‘en arca abierta hasta el justo peca’. Nosotros estamos convencidos de que vamos a aprovechar al OCI y al mismo tiempo tenemos que generar una comisión interna para darle la tarea y asignarle funciones para que pueda fiscalizar todas las áreas”, remarcó el candidato.

En el debate Ruiz recordó que empezó su vida pública siendo presidente de la asociación Villa San Francisco, en la cual consiguió dotar de agua, desagua y electricidad para sus vecinos. En el debate organizado por el CONREDE Tacna, realizado la noche del miércoles, solo participó Ruiz Rubio debido a que su contendiente Walter Anchapuri se excusó ya que tenía actividades proselitistas programadas.