Trabajador de Backus es encontrado sin vida junto a su motocicleta en Huánuco

Los tocamientos indebidos en el interior de un bus interprovincial, en presunto agravio de una joven terramoza, son el motivo de investigación por el cual Teódulo Ladera estará recluido por espacio de siete meses de prisión preventiva.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco está a cargo del caso y su requerimiento de medida coercitiva fue declarado fundado por el Juzgado. El equipo de trabajo del fiscal adjunto provincial César Trinidad Bravo, bajo la conducción de la fiscal provincial Yohana Fernández Tinco, actúa con firmeza frente a este tipo de delitos que, además, atentan contra la dignidad de las personas.

El investigado fue conducido a la comisaría de Rancho, dentro de los plazos de la flagrancia delictiva, por integrantes de la tripulación del vehículo de pasajeros, quienes, alertados por la presunta agraviada, llegaron al lugar para denunciar el hecho.

EL 18 DE NOVIEMBRE

Los sucesos ocurrieron cerca de la medianoche del 18 de noviembre de 2026 en el bus que recorría la ruta Pucallpa-Lima. Cuando la unidad vehicular se encontraba por la zona de Huachipa (Chinchao), la joven trabajadora, luego de cumplir su labor, ocupó el asiento n.° 10 del segundo piso.

Como su uniforme es una prenda corta (falda), la señorita se cubrió las piernas con una colcha y se quedó dormida. En esas circunstancias, Teódulo Ladera, pasajero que ocupaba el asiento 9, bajó el apoyabrazos y habría introducido sus manos por debajo de la colcha y del vestido de la denunciante para tocarle el muslo hasta su zona íntima.

Esto alertó a la terramoza, quien de inmediato, vía el aplicativo WhatsApp desde su celular, avisó a la tripulación. Para dejar evidencia, volvió a acomodarse y fingió dormir. Entonces, el acusado habría repetido el mismo acto, pero al fijarse en la joven advirtió que esta lo miraba fijamente. Tras un intercambio de reclamos y disculpas, la tripulación y los pasajeros se dirigieron a la comisaría de Rancho, donde el sujeto quedó detenido.