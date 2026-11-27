La Marina de Guerra instaló una base móvil en Lurigancho-Chosica para atender posibles emergencias ocasionadas por lluvias intensas, huaicos e inundaciones vinculadas al fenómeno El Niño.

La base móvil tendrá capacidad para alojar a 107 personas preparadas para atender cualquier emergencia. También contará con espacios equipados para planificar y dirigir las operaciones, un área de enfermería para brindar primeros auxilios, una cocina industrial y un sistema de suministro eléctrico.

El Gobierno reiteró que el fenómeno El Niño 2026-2027 tendrá una intensidad superior a la de los eventos registrados en 1982 y 1997. Así lo informó durante la presentación del balance del Comando FEN, en la que se expusieron las acciones de preparación y respuesta implementadas en las distintas regiones del país para reducir el impacto de este evento climático.

Durante la presentación, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, manifestó su preocupación por las fuertes lluvias en ciudades que no cuentan con sistemas de drenaje pluvial. Asimismo, exhortó a las personas que viven en zonas de alto riesgo a cumplir las disposiciones de evacuación.

“Estamos enfrentando lluvias intensas en ciudades que no tienen sistemas de drenaje. [...] Hay que ser conscientes de que si uno ha ocupado una zona de alto peligro de inundación tiene que evacuar”, sostuvo el titular del Mindef.

Belaúnde también anunció que batallones de ingeniería del Ejército serán trasladados desde Amazonas y otras regiones hacia las zonas más expuestas a los efectos del fenómeno El Niño. Además, indicó que se distribuirán sacos de arena entre la población para protegerla ante posibles inundaciones.