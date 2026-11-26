El ingeniero Erick Llerena, encargado de la intervención, informó que las labores de reparación en la Costa Verde se prolongarán aproximadamente 45 días y abarcarán una extensión de 100 metros.

El tramo afectado está ubicado entre las bajadas San Martín y Armendáriz. En este sector, la Municipalidad de Lima restringió la circulación vehicular debido a los daños en la infraestructura y a la alerta por oleajes anómalos emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Durante un recorrido por el sector, RPP verificó que el área de trabajo fue delimitada con barreras plásticas rojas. Asimismo, a un costado de la vía se observa parte de la estructura desprendida, dejando al descubierto tierra, piedras y restos de material acumulados junto a la playa.

Como consecuencia de las obras, el espacio habilitado para el tránsito vehicular se ha reducido, lo que viene ocasionando congestión y retrasos entre los conductores que utilizan esta vía.

Llerena detalló que las obras incluyen la reparación de las subestructuras, el mantenimiento de los componentes metálicos y la rehabilitación de la superficie por donde circulan los vehículos.

“Estamos utilizando equipos de punta. Vamos a hacer un granallado para toda la parte metálica y un encamisetado de toda la subestructura”, indicó a dicho medio.

Tras finalizar las labores en la estructura, se procederá a rehabilitar la superficie de rodadura con la aplicación de una nueva capa de asfalto mediante el sistema de monocapa.