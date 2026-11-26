Mientras las familias organizan reuniones y preparan la celebración de Nochebuena, Ramón enfrenta una realidad distinta: es un anciano que vive en situación de calle y pasa sus días sin compañía. Cansado de la soledad, encuentra en Pensador, una estatua ubicada en el parque donde vive, a su único interlocutor. Lo que comienza como una relación construida a partir de conversaciones y confidencias cambiará cuando, en vísperas de Navidad, la estatua cobre vida y le proponga un plan que podría modificarlo todo para siempre.

Esta es la historia de Invisible, obra escrita y dirigida por Diego Salinas que regresa a los escenarios con una temporada especial por Navidad. A través de una situación que combina elementos de fantasía y comedia, la puesta en escena se acerca a una realidad que suele pasar inadvertida: la de las personas que viven en soledad y que muchas veces no reciben la atención de quienes transitan a su alrededor. Ramón representa a quienes, pese a estar presentes en los espacios públicos y en la vida cotidiana, terminan siendo ignorados.

La propuesta también pone sobre la mesa una situación que no se limita a las personas en situación de calle. La sensación de no ser escuchado, de quedar al margen o de no encontrar compañía puede aparecer en distintos entornos, incluso entre familiares y amigos. En ese sentido, la historia plantea una reflexión sobre los vínculos humanos y la importancia de prestar atención a quienes necesitan ser escuchados, especialmente durante una época en la que la compañía adquiere un significado particular.

La obra tiene como punto de partida una experiencia personal de Diego Salinas, quien conoció a una mujer en situación de calle cuando estudiaba en la universidad. Compartir algunos momentos con ella le permitió observar cómo las personas que viven en estas condiciones pueden quedar fuera de la mirada de los demás. Aquella experiencia fue el origen de una historia que trasladó al teatro y que busca acercarse al público desde el humor y la sensibilidad, sin dejar de lado las situaciones que invitan a mirar la realidad desde otra perspectiva.

En esta nueva temporada, Invisible reúne a Sebastián Stimman, Antonio Aguinaga y Diego Salinas, bajo la dramaturgia y dirección de este último. La propuesta combina entretenimiento y emoción en una historia que encuentra en la Navidad el contexto para hablar de la soledad, la amistad y la necesidad de sentirse acompañado.

La obra tendrá ocho únicas funciones, del 10 al 20 de diciembre, de jueves a domingo, a las 8:00 p. m., en el Nuevo Teatro Julieta, ubicado en el pasaje Porta, en Miraflores. Las entradas están disponibles en Joinnus (https://shorturl.at/5iShN ) y a través de este enlace: https://w.app/bwcgor.

La compra también permite acceder a beneficios adicionales, entre ellos una visita al backstage y la posibilidad de conocer al elenco. Para información sobre entradas, se puede llamar al 953 376 882.